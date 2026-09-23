"Нас высадили за минуту": министр рассказал о драматичном возвращении из Украины на поезде

Главной проблемой он назвал состояние энергетической инфраструктуры. По словам министра, ее мощности не были восстановлены в достаточной степени, и масштабные отключения электричества могут повлечь за собой перебои не только с отоплением, но и с водоснабжением и канализацией. "Нам нужно считаться с притоком людей зимой, потому что может быть и так, что очень много людей будут бежать из Украины", - предупредил министр.