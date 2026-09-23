"Нас высадили за минуту": министр рассказал о драматичном возвращении из Украины на поезде
После визита в Украину министр юстиции Латвии Эдвард Смилтенс рассказал о ночной эвакуации из поезда у польской границы, разрушенной железнодорожной инфраструктуре и опасениях Киева из-за предстоящей зимы.
Эдвард Смилтенс находился в Украине с 10 по 13 сентября. В Киеве он встречался с министром юстиции Украины Денисом Масловым, заместителем председателя Верховной рады Еленой Кондратюк и другими представителями украинской стороны. Кроме того, министр участвовал в конференции, на которой украинские и международные политики, дипломаты и эксперты обсуждали безопасность Украины и дальнейшую поддержку страны.
Однако особенно запоминающимся для Смилтенса оказался обратный путь из Украины. "Обратная дорога была довольно драматичной", - рассказал он в эфире TV24. По словам министра, он возвращался вместе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, польским политиком Радославом Сикорским и другими европейскими политиками. Ночью пассажиров неожиданно разбудили и буквально за минуту высадили из поезда из-за угрозы атаки беспилотников.
"Нас посреди ночи разбудили и высадили из поезда за минуту, потому что, возможно, была атака дронов. Уже у самого пограничного контроля, когда кажется, что вот-вот будет Польша, все вдруг произошло в ускоренном порядке. Фактически сотрудники службы безопасности протолкнули наш поезд через границу", - вспоминает Смилтенс.
По его словам, вскоре после того, как поезд с иностранными представителями пересек границу, дрон атаковал другой состав, следовавший по маршруту Киев - Варшава. 13 сентября российский беспилотник действительно ударил по локомотиву пассажирского поезда на станции Ягодин примерно в двух километрах от польской границы.
Смилтенс описал увиденное на обратном пути как свидетельство того, насколько сильно российские атаки затрагивают железнодорожную инфраструктуру. "Там были и видео, где люди пытаются спастись, убежать и так далее. А по дороге было три взорванных, горящих поезда и три станции", - рассказал министр.
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По его словам, значение железнодорожного сообщения для Украины выходит далеко за рамки обычных пассажирских перевозок. "Во-первых, попытки атаковать дипломатический транспорт - такого раньше не было. А во-вторых, эта линия фактически является единственной артерией, которая соединяет Европу и Украину. По ней идут оружие, продовольствие, поставки фармацевтических запасов и все остальное", - заявил Смилтенс.
В то же время он обратил внимание на удары по складам и инфраструктуре вокруг Киева. По словам министра, в Украине серьезно обеспокоены тем, насколько страна сможет подготовиться к зиме. "Украинский премьер также действительно просил, в том числе Латвию, жертвовать, помогать Украине, потому что многие в Украине действительно находятся в панике из-за того, переживут ли они вообще зиму", - сказал Смилтенс.
Главной проблемой он назвал состояние энергетической инфраструктуры. По словам министра, ее мощности не были восстановлены в достаточной степени, и масштабные отключения электричества могут повлечь за собой перебои не только с отоплением, но и с водоснабжением и канализацией. "Нам нужно считаться с притоком людей зимой, потому что может быть и так, что очень много людей будут бежать из Украины", - предупредил министр.