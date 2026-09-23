В Латвии хотят ввести ежегодные квоты на въезд граждан третьих стран
Латвия готовится ужесточить миграционную политику. Правительство концептуально поддержало план из 71 меры, среди которых - ежегодные квоты на въезд граждан третьих стран, новые ограничения для иностранных студентов и работников, усиленный контроль курьеров Bolt и Wolt, а также более жесткие правила для просителей убежища.
Квоты на въезд хотят пересматривать каждый год
Один из главных пунктов плана - определить, сколько граждан третьих стран сможет въезжать и находиться в Латвии. Для этого планируется разработать отдельные правила Кабинета министров.
Как сообщил в среду министр внутренних дел Янис Домбрава, размер квоты предполагается пересматривать раз в год. При ее определении власти хотят учитывать демографическую ситуацию, а также оценки служб внутренних дел относительно рисков для общественного порядка и безопасности.
"Очевидно, что квоты будут небольшими, учитывая, сколько иностранцев уже сейчас находится в Латвии", - заявил Домбрава.
По словам Домбравы, сейчас в стране находятся около 100 000 иностранцев и неграждан, а примерно 90 000 человек из этой группы имеют право работать в Латвии.
Предполагается, что квоты будут касаться граждан государств, которые не входят в Европейский союз, Европейскую экономическую зону и НАТО. Сам принцип ограничения количества граждан третьих стран предусмотрен одобренным правительством планом, однако конкретный размер квот еще не установлен.
Ограничения для самозанятых и более жесткий контроль Bolt и Wolt
Отдельный блок касается трудоустройства иностранцев. Власти хотят ограничить возможности граждан третьих стран работать в Латвии в качестве самозанятых, сохранив обоснованные исключения.
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Планируется также бороться со схемами, при которых иностранных работников привлекают через посреднические фирмы. Предлагается установить правило, по которому пригласить гражданина третьей страны для работы сможет только та компания, где он действительно будет работать.
Особое внимание уделено платформам вроде Bolt и Wolt. Предполагается усилить проверку личности работников и их права на трудоустройство, а платформы обязать вести учет фактического времени работы иностранцев и передавать эти данные ответственным учреждениям. Власти также намерены бороться с использованием чужих аккаунтов и рабочих профилей.
Кроме того, предлагается создать отдельную систему учета рабочего времени граждан третьих стран. Регистрировать отработанные часы должны будут как приглашенный работник, так и пригласившая его сторона.
Для иностранных студентов хотят ввести гораздо более жесткие требования
Большой раздел плана посвящен иностранным студентам и вузам.
Власти намерены определить страны, из которых Латвия заинтересована привлекать студентов, установить более жесткие критерии поступления и усилить контроль за тем, действительно ли иностранцы учатся после получения права на проживание.
Среди предложений - обязательное посещение не менее 70% занятий. Студента предлагается отчислять, если в течение учебного года он без уважительной причины пропустил более трех дней. Эти положения пока являются предложениями и потребуют изменений законодательства.
Также планируется рассмотреть ограничение общего количества иностранных студентов. Их доля в вузе, за исключением зарубежных филиалов, не должна была бы превышать 50% от общего числа учащихся. Отдельные ограничения предлагается установить и для студентов из третьих стран.
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Еще одна идея - значительно повысить требования при поступлении. В представленном плане предлагается установить, что у абитуриента из третьей страны перед поступлением в латвийский вуз не должно быть оценки ниже восьми баллов ни по одному предмету.
Ответственность самих вузов также хотят усилить. За серьезные или систематические нарушения при приеме иностранных студентов в перспективе может грозить даже аннулирование аккредитации.
Кроме того, планируется запретить вузам заключать договоры с агентствами по привлечению студентов из третьих стран, когда посредник получает вознаграждение за каждого привлеченного студента. Исключения предполагаются для привлечения граждан стран НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития.
Просителей убежища хотят обязать регулярно отмечаться
Еще одна группа мер касается просителей убежища.
Если человек живет вне центра размещения просителей убежища, его хотят обязать регулярно регистрироваться в установленном порядке. За нарушение требований предлагается предусмотреть наказание.
При самовольном исчезновении человека власти рассматривают возможность прекратить рассмотрение его заявления о предоставлении убежища и начать процедуру выдворения из страны.
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План предусматривает и проведение регулярных проверок.
Договоры с другими странами должны упростить выдворение
Министерство внутренних дел уже начало распределять работу по реализации плана между ответственными учреждениями.
Один из пунктов предусматривает заключение соглашений о правовой помощи и реадмиссии со странами происхождения мигрантов. По словам Домбравы, МВД уже попросило Министерство иностранных дел расширить число таких договоров, чтобы упростить процедуры возвращения людей в страны происхождения.
Отдельно предлагается оценить возможность заключения соглашений со странами, откуда идут наиболее крупные миграционные потоки и с гражданами которых связываются повышенные риски подделки документов.
Пограничникам хотят дать дополнительный кадровый ресурс
Для увеличения возможностей Государственной пограничной охраны предлагается внедрить в ней Государственную службу обороны.
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Кроме того, план предполагает подготовить изменения в Уголовный закон. Речь идет об уголовной ответственности за сознательную физическую или информационную помощь иностранному государству или в его интересах при использовании миграции как инструмента давления на Латвию и при других гибридных угрозах.
Иностранным водителям могут понадобиться права, признанные в ЕС
Отдельные изменения предполагаются и для граждан третьих стран, которые работают водителями. Если управление автомобилем необходимо человеку для выполнения работы в зарегистрированной в ЕС компании, ему хотят установить обязанность получить водительские права, признаваемые в Европейском союзе.
Также предлагается создать механизм проверки реальных навыков приглашенных иностранных водителей независимо от того, какие права они получили у себя на родине.
Новые проверки хотят ввести и в аэропорту Рига
План предусматривает дополнительные проверки в аэропорту Рига, а также при международных наземных и морских пассажирских перевозках. Предполагается сверять удостоверяющий личность документ пассажира с именем, указанным в билете, чтобы исключить использование билетов, оформленных на другого человека.
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План уже поддержан, но новые правила еще не вступили в силу
Правительство поддержало подготовленный МВД план 22 сентября. Всего в нем 71 мера, охватывающая легальную и нелегальную миграцию, убежище, иностранных студентов, трудоустройство граждан третьих стран и работу служб внутренних дел.
Однако само решение правительства еще не означает автоматического введения всех ограничений. Для значительной части предложений необходимо подготовить и принять поправки к законам или новые правила Кабинета министров. На заседании правительства премьер-министр Андрис Кулбергс также подчеркивал, что утвержденный документ является началом дальнейшей работы над миграционной политикой, а конкретные решения еще предстоит обсуждать.
План основан на выводах парламентской следственной комиссии Сейма по вопросам иммиграции, которую ранее возглавлял нынешний министр внутренних дел Янис Домбрава. Ответственные учреждения должны до 31 октября 2027 года отчитаться МВД о ходе выполнения предусмотренных мер, а само министерство до конца декабря 2027 года должно представить правительству общий отчет о реализации плана.