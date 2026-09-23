В Латвии хотят ввести ежегодные квоты на въезд граждан третьих стран

План основан на выводах парламентской следственной комиссии Сейма по вопросам иммиграции, которую ранее возглавлял нынешний министр внутренних дел Янис Домбрава. Ответственные учреждения должны до 31 октября 2027 года отчитаться МВД о ходе выполнения предусмотренных мер, а само министерство до конца декабря 2027 года должно представить правительству общий отчет о реализации плана.