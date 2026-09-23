Лягушки станут "наблюдателями" - в Рижском зоопарке впервые откроют избирательный участок
В этом году на выборах в 15-й Сейм впервые можно будет проголосовать и в Рижском зоопарке. Избирательный участок №151 разместится в "Доме амфибий" по адресу проспект Межа, 1.
Вход на избирательный участок будет со стороны парковки для посетителей Rīga ZOO. На территории установят указатели, которые помогут найти дорогу к "Дому амфибий". Сам участок обещает быть весьма необычным - пока избиратели будут делать свой выбор, за ними по соседству станут наблюдать "независимые наблюдатели" - живущие в "Доме амфибий" лягушки.
Выборы в 15-й Сейм пройдут в субботу, 3 октября. В день выборов участок в Rīga ZOO, как и остальные избирательные участки в Латвии, будет открыт с 8:00 до 20:00.
Передать свой голос на хранение можно будет и до дня выборов:
- в понедельник, 28 сентября - с 17:00 до 20:00;
- во вторник, 29 сентября - с 8:00 до 11:00;
- в среду, 30 сентября - с 17:00 до 20:00;
- в четверг, 1 октября - с 8:00 до 11:00;
- в пятницу, 2 октября - с 12:00 до 15:00.
Такой же график действует и на других избирательных участках страны. На выборах в Сейм проголосовать можно на любом избирательном участке в Латвии. С собой необходимо иметь действующий паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности eID.
Проголосовать и заодно сходить в зоопарк
Rīga ZOO предлагает после голосования воспользоваться возможностью и посетить зоопарк. Возле "Дома амфибий" разместят таблички с QR-кодом. Отсканировав его, можно будет получить цифровой купон на скидку 20% на входной билет в Rīga ZOO.
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Кроме того, в среду, 30 сентября, будет действовать традиционный День сеньоров Rīga ZOO - пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения смогут посетить зоопарк бесплатно. Бесплатный вход для сеньоров по средам предусмотрен и в действующих правилах зоопарка.
При этом нужно учитывать, что часы работы избирательного участка и самого зоопарка отличаются. Сейчас кассы Rīga ZOO открыты ежедневно с 10:00 до 18:00, находиться на территории можно до 19:00, а внутренние экспозиции доступны до 18:30.
Подробная информация о выборах в 15-й Сейм и порядке голосования доступна на сайте Центральной избирательной комиссии, а актуальная информация о посещении Rīga ZOO - на сайте зоопарка.