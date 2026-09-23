Лягушки станут "наблюдателями" - в Рижском зоопарке впервые откроют избирательный участок

Вход на избирательный участок будет со стороны парковки для посетителей Rīga ZOO. На территории установят указатели, которые помогут найти дорогу к "Дому амфибий". Сам участок обещает быть весьма необычным - пока избиратели будут делать свой выбор, за ними по соседству станут наблюдать "независимые наблюдатели" - живущие в "Доме амфибий" лягушки.