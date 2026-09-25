"Это может повториться": эксперты о том, следует ли обязательно усыплять агрессивное животное

Дуритис считает, что решение об эвтаназии животного после нападения должно приниматься только после тщательной оценки тяжести полученных человеком телесных повреждений и обстоятельств произошедшего. "Не каждое повреждение, нанесенное собакой, автоматически означает необходимость усыпить животное. Бывают и такие случаи, когда, например, в ветеринарном кабинете собака кусает своего хозяина или ассистента. И это уже совсем другая история", - отметил Дуритис.