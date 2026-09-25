"Это может повториться": эксперты о том, следует ли обязательно усыплять агрессивное животное
После нападения собаки на человека одним из самых сложных вопросов становится дальнейшая судьба животного. Следует ли в каждом случае рассматривать эвтаназию или собаку можно оставить под строгим контролем?
Как известно, в начале сентября в Царникаве собаки покусали шестерых детей из детсада Riekstiņš, двоих доставили в больницу.
В передаче "Nedēļa. Post scriptum" вице-президент Латвийской кинологической федерации Илзе Петерсоне-Годмане и доктор ветеринарной медицины, президент Латвийской ассоциации ветеринаров Илмарс Дуритис обсудили, как следует оценивать случаи нападения собак на людей.
Дуритис считает, что решение об эвтаназии животного после нападения должно приниматься только после тщательной оценки тяжести полученных человеком телесных повреждений и обстоятельств произошедшего. "Не каждое повреждение, нанесенное собакой, автоматически означает необходимость усыпить животное. Бывают и такие случаи, когда, например, в ветеринарном кабинете собака кусает своего хозяина или ассистента. И это уже совсем другая история", - отметил Дуритис.
Петерсоне-Годмане также подчеркивает, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Однако она обращает внимание на возможную склонность собаки повторить нападение, особенно если речь идет о немотивированной агрессии по отношению к человеку. Она объяснила свою позицию тем, что после нападения у животного может закрепиться определенный опыт агрессивного поведения.
"Запах крови, вкус крови, ощущение доминирования и превосходства над конкретным человеком уже были испытаны", - отметила Петерсоне-Годмане.
По ее мнению, даже если собаку после этого обучать, содержать в строгой изоляции и постоянно выводить на поводке, остается вопрос, насколько такое содержание отвечает интересам общества.
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Вопрос о дальнейшей судьбе собаки, по мнению экспертов, в итоге должен учитывать одновременно несколько факторов - характер нападения, тяжесть причиненного вреда, обстоятельства произошедшего и возможность обеспечить безопасность людей при дальнейшем содержании животного.
Ранее сообщалось, что в Риге ежегодно рассматривают около 2500 дел, связанных с нарушениями правил содержания животных. В полиции предупреждают: если хозяин не контролирует или намеренно натравливает собаку на человека, последствия могут быть серьезными.