Рига продолжит перестраивать транспортную систему - одобрены еще 10 пунктов мобильности
В Риге продолжат развивать сеть пунктов мобильности - до конца 2029 года планируется создать еще десять таких объектов возле железнодорожных станций и крупных узлов общественного транспорта. В среду, 23 сентября, Рижская дума поддержала реализацию проектов общей стоимостью до 26,63 млн евро.
Новые пункты мобильности дополнят уже существующую сеть из 15 объектов возле железнодорожных станций и остановочных пунктов Риги. Их планируется создать у южной стороны Рижского центрального железнодорожного вокзала и Рижского международного автовокзала, а также возле железнодорожных станций и остановок Даугмале, Депо, Агенскалнс, Яняварти, Иманта, Югла, Торнякалнс и Засулаукс.
Цель проектов - продолжить развитие мультимодальной системы общественного транспорта в Риге, усилив роль железной дороги как основы транспортной системы города и улучшив ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной, велосипедной и микромобильной инфраструктурой.
В рамках проектов планируется построить и улучшить пешеходную и велосипедную инфраструктуру, оборудовать велопарковки и места для кратковременной остановки автомобилей, обустроить пешеходные переходы и изменить организацию движения. Также предусмотрены реконструкция и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение общественных пространств.
Общая стоимость десяти проектов составит до 26,63 млн евро. Из них до 14,99 млн евро планируется получить из Европейского фонда регионального развития (ERDF), еще до 11,64 млн евро составит софинансирование Рижского самоуправления.
На интеграцию южной части Центрального железнодорожного вокзала и Рижского международного автовокзала в городскую среду предусмотрено до 11,90 млн евро. На развитие пунктов мобильности возле остальных восьми железнодорожных станций и остановочных пунктов планируется направить до 14,73 млн евро.