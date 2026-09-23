Рига продолжит перестраивать транспортную систему - одобрены еще 10 пунктов мобильности

В рамках проектов планируется построить и улучшить пешеходную и велосипедную инфраструктуру, оборудовать велопарковки и места для кратковременной остановки автомобилей, обустроить пешеходные переходы и изменить организацию движения. Также предусмотрены реконструкция и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение общественных пространств.