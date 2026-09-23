В поисках краденого украинского зерна в Латвии собираются проверять корма для животных

В комиссии отметили, что первоначально необходимость такого контроля была выявлена в отношении кормов, перевозимых из России и Беларуси и не предназначенных для реализации в Европейском союзе. В то же время в будущем могут измениться как виды контролируемой продукции, так и маршруты ее перевозки и способы указания происхождения. Поэтому необходим гибкий механизм контроля, позволяющий реагировать на такие изменения.