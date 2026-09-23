В поисках краденого украинского зерна в Латвии собираются проверять корма для животных
Чтобы не допустить перевозки через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна, Комиссия Сейма по народному хозяйству концептуально поддержала и решила направить на рассмотрение Сейма поправку к Закону об обороте кормов для животных.
"Для нас важно убедиться, что Латвия не используется для перевозки зерна, похищенного Россией в Украине. Поэтому необходима эффективная система контроля, которая позволит проверять фактическое происхождение грузов", — заявили в комиссии Сейма.
Поправка предусматривает возможность контролировать корма для животных, в том числе брать образцы для лабораторных исследований с целью проверки их происхождения. По словам председателя комиссии, это особенно важно в случаях, когда возникают подозрения, что фактическое происхождение груза не соответствует указанному в сопроводительных документах или он может быть связан с оккупированными Россией территориями Украины.
Планируется, что Кабинет министров определит, какие ввозимые из третьих стран корма для животных будут подлежать контролю, а также установит требования и порядок проведения проверок.
Продовольственно-ветеринарная служба будет осуществлять пограничный контроль кормов и отбор образцов, а лабораторные исследования будет проводить научный институт безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR в качестве официальной контрольной лаборатории.
В комиссии отметили, что первоначально необходимость такого контроля была выявлена в отношении кормов, перевозимых из России и Беларуси и не предназначенных для реализации в Европейском союзе. В то же время в будущем могут измениться как виды контролируемой продукции, так и маршруты ее перевозки и способы указания происхождения. Поэтому необходим гибкий механизм контроля, позволяющий реагировать на такие изменения.
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