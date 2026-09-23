Пропустил 10% уроков - школа вмешается: Минобразования предлагает новый порог для прогульщиков

Отдельный подход предлагается для обязательного дошкольного образования, где пропуски будут подсчитываться не в учебных часах, а в днях. IZM подсчитало, что 10% составляют примерно 19 дней, исходя из того, что учебный год в среднем состоит из 185 рабочих дней. Министерство предлагает установить 20 дней, которые в обязательном дошкольном возрасте можно будет пропускать с сентября по май без дополнительного согласования. Летние месяцы в этот расчет включаться не будут.