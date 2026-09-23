Пропустил 10% уроков - школа вмешается: Минобразования предлагает новый порог для прогульщиков
Министерство образования Латвии (IZM) предлагает считать 10% пропущенных учебных часов порогом для профилактической оценки ситуации. Если школьник достигнет этого показателя, школе придется выяснить причины и при необходимости оказать поддержку.
Согласно обобщенным министерством данным, чем больше ученик пропускает учебных часов, тем ниже его учебные достижения. В случае неоправданных пропусков оценки школьников чаще всего снижаются по математике, латышскому языку и социальным наукам. Аналогичная тенденция наблюдается и в результатах централизованных экзаменов и мониторинговых работ.
IZM предлагает использовать порог в 10% как основание для профилактической оценки ситуации. Это означало бы, что после достижения учеником такого объема пропусков школе необходимо будет оценить ситуацию и при необходимости обеспечить ученику поддержку. В министерстве подчеркивают, что целью порога является раннее выявление рисков, а не автоматическое применение санкций.
Количество пропусков, соответствующее 10-процентному порогу, будет различаться в зависимости от класса. В первом классе это примерно 75 учебных часов в год, во втором - 81 час, а в седьмом - 112 часов. В восьмом и девятом классах 10% соответствовали бы 119 часам, а в 10-12-х классах - 126 часам в год. В программах среднего профессионального образования этот показатель составил бы 144 часа.
Отдельный подход предлагается для обязательного дошкольного образования, где пропуски будут подсчитываться не в учебных часах, а в днях. IZM подсчитало, что 10% составляют примерно 19 дней, исходя из того, что учебный год в среднем состоит из 185 рабочих дней. Министерство предлагает установить 20 дней, которые в обязательном дошкольном возрасте можно будет пропускать с сентября по май без дополнительного согласования. Летние месяцы в этот расчет включаться не будут.
Новую систему планируется опробовать в начале следующего года в семи латвийских образовательных учреждениях разного профиля. После этого предполагается уточнить соответствующие рекомендации.