Варежки как культурное наследие: Latvijas Pasts выпускает новую марку с рукавицами

Навыки изготовления варежек традиционно передавались в семьях, однако сегодня эту традицию поддерживают также студии народного прикладного искусства, кружки рукоделия, музеи и различные мастер-классы. Традиции и навыки вязания латышских этнографических варежек были включены в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии в 2021 году.