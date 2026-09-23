Варежки как культурное наследие: Latvijas Pasts выпускает новую марку с рукавицами
Latvijas Pasts выпустит почтовую марку "Традиции и навыки вязания латышских этнографических варежек". Новое филателистическое издание посвящено одному из наиболее ярких проявлений традиционного ремесла Латвии и продолжает серию марок, посвященных ценностям нематериального культурного наследия Латвии. Марка поступит в продажу 25 сентября.
Латышские варежки с орнаментом объединяют отточенные на протяжении веков навыки вязания, разнообразие цветов и узоров разных регионов, практическую необходимость и символическое значение, что делает их важной частью культурного наследия Латвии.
Навыки изготовления варежек традиционно передавались в семьях, однако сегодня эту традицию поддерживают также студии народного прикладного искусства, кружки рукоделия, музеи и различные мастер-классы. Традиции и навыки вязания латышских этнографических варежек были включены в Национальный список нематериального культурного наследия Латвии в 2021 году.
В коллекции текстиля отдела этнографии Латвийского национального исторического музея хранится более 3500 единиц варежек, их фрагментов и образцов вязаных изделий. Они входят в крупнейшую в Латвии коллекцию традиционного народного текстиля, которая включает предметы одежды, изготовленные в разных регионах страны, и отражает местные навыки вязания, сочетания цветов и традиции создания орнаментов.
В серии, посвященной ценностям нематериального культурного наследия Латвии, ранее уже были выпущены марки, посвященные традиции Праздника песни и танца, навыкам профессии сплавщиков леса на Гауе, а также народным костюмам Латгалии, суитов и ливов.
Автор дизайна нового филателистического издания - Арта Озола-Яунаре. Тираж составит 10 000 экземпляров. Гашение первого дня состоится 25 сентября в клиентском центре Latvijas Pasts Elizabete с 9.00 до 18.00.
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Марку можно будет приобрести в интернет-магазине Latvijas Pasts veikals.pasts.lv и в крупнейших центрах обслуживания клиентов Latvijas Pasts.