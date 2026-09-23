"Те, кто себя уважает, уходят": вся правда о том, какое давление испытывают латвийские учителя

Автор публикации считает, что постоянная готовность брать на себя дополнительные обязанности в итоге только увеличивает нагрузку. "Есть одна очень неприятная закономерность - чем больше ты молча тащишь на себе, тем больше на тебя взваливают. Если ты постоянно затыкаешь дыры системы, через некоторое время никто уже даже не замечает, что там есть дыра. Они просто знают - учитель как-нибудь справится". В результате, по мнению Дзене, человек, который пришел в школу, чтобы учить детей, может тратить значительную часть энергии уже не на преподавание, а на противостояние различным требованиям. "И тогда наступает момент, когда человек, который пришел в школу, потому что хотел учить детей, большую часть энергии тратит на то, чтобы выдерживать нападки детей, требования родителей, замечания коллег, давление руководства и ошибки системы".