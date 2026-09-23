"Те, кто себя уважает, уходят": вся правда о том, какое давление испытывают латвийские учителя
Критика родителей, давление руководства, дополнительные обязанности и работа за нескольких специалистов - эксперт Илзе Дзене считает, что латвийских учителей все чаще учат не устанавливать границы, а молча "проглатывать" проблемы системы.
Работа учителя давно не ограничивается уроками, объяснением материала и проверкой знаний. О проблеме на своей странице в Facebook пишет создательница портала по развитию мышления dzene.com Илзе Дзене. По ее мнению, в профессиональной деятельности учителя все большее значение приобретает не способность устанавливать границы, а готовность терпеть и молча принимать новые требования.
"Мне кажется, что один из важнейших профессиональных навыков педагога в Латвии больше не педагогика. Это умение проглатывать", - пишет Дзене. Она приводит несколько типичных ситуаций, с которыми, по ее словам, сталкиваются учителя.
- "Родитель пишет: «Вы вообще не умеете работать с детьми!» Учитель, проглоти.
- Ребенок на уроке говорит: «Мне все равно, я ничего не буду делать». Учитель, пойми - ребенку, вероятно, тяжело. И проглоти.
- В классе 30 детей, нескольким необходима индивидуальная поддержка, но помощника нет. Учитель, дифференцируй, индивидуализируй, включай. И проглоти.
- Коллега говорит: «Интересно, у меня с этим классом никаких проблем нет. Может, у тебя просто нет авторитета?» Проглоти и это".
Отдельно Дзене обращает внимание на административную нагрузку. По ее словам, руководство может продолжать добавлять документы, таблицы, планы и оценки, объясняя это тем, что "нам всем сейчас тяжело". А вечером учителя продолжают ждать сообщения от родителей в электронной системе. "И вот вечером открываешь E-klase. А там тебя уже ждет сообщение: «Добрый вечер! Хотела бы выяснить, почему у моего ребенка 6, ведь дома он все знал». Ответь вежливо. С уважением. Профессионально. И, конечно, проглоти", - пишет она.
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По мнению Дзене, именно поэтому современному педагогу необходимо говорить о самооценке и способности устанавливать профессиональные границы.
"Не способность терпеть все, а способность сказать: «Со мной в таком тоне не разговаривают». «Это не моя ответственность». «Я не могу одновременно учить 30 детей и индивидуально работать с пятью». «Этому ребенку нужна поддержка, которую я одна обеспечить не могу». «Я не буду отвечать на сообщение в E-klase в 23:17». И иногда просто - «Нет»".
Автор публикации считает, что постоянная готовность брать на себя дополнительные обязанности в итоге только увеличивает нагрузку. "Есть одна очень неприятная закономерность - чем больше ты молча тащишь на себе, тем больше на тебя взваливают. Если ты постоянно затыкаешь дыры системы, через некоторое время никто уже даже не замечает, что там есть дыра. Они просто знают - учитель как-нибудь справится". В результате, по мнению Дзене, человек, который пришел в школу, чтобы учить детей, может тратить значительную часть энергии уже не на преподавание, а на противостояние различным требованиям. "И тогда наступает момент, когда человек, который пришел в школу, потому что хотел учить детей, большую часть энергии тратит на то, чтобы выдерживать нападки детей, требования родителей, замечания коллег, давление руководства и ошибки системы".
Поэтому хорошим педагогом, считает Дзене, нельзя считать только того, кто способен вынести больше остальных. "Хороший педагог - это также тот, кто умеет провести границу. Потому что если ты сам себя не уважаешь и не защищаешь, система вряд ли однажды утром проснется и скажет: «Слушай, кажется, мы слишком много взвалили на этого человека». Нет. Она взвалит еще больше".
Завершает свою публикацию Дзене еще одной жесткой формулировкой: "И если ты годами все проглатываешь, ты научишь окружающих тому, что с тобой так можно".
Что пишут учителя и родители
Публикация вызвала отклик в комментариях. Некоторые участники дискуссии утверждают, что попытка педагога установить границы может привести к новым проблемам уже со стороны руководства.
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"Устанавливая границы, ты становишься неудобным учителем и для руководства, и для родителей. Начинаются различные последствия", - написала Вита. Она также упомянула оценку качества профессиональной деятельности и сформулировала дилемму так: "Тебе приходится выбирать - спокойно работать и проглатывать или быть неудобным учителем".
Еще одна учительница рассказала о собственной ситуации с жалобой двух матерей. По ее словам, жалоба содержала, мягко говоря, не соответствующие действительности утверждения, однако после нее ей пришлось выслушивать от руководства наставления о том, что такая жалоба бросает тень на учреждение. По ее словам, в подобных ситуациях "жалобщик по умолчанию прав", даже если это не соответствует действительности, а педагогу приходится доказывать обратное.
При этом в комментариях прозвучало и несогласие с отдельными тезисами публикации. Линда не согласилась с критикой общения через E-klase в вечернее время. По ее мнению, E-klase фактически является электронной почтой, и никто не обязан отвечать на сообщения вечером, в выходные или в свободное время. "Это не означает, что нужно выпрыгивать из штанов, если родитель или ребенок написал сообщение хоть в 24 часа", - считает она. Родители могут писать тогда, когда у них самих появляется возможность воспользоваться E-klase. Однако, с ее точки зрения, и учителя должны своевременно сообщать ученикам задания - прежде всего на самом уроке, а затем размещать их в электронной системе.
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Некоторые комментаторы увидели в проблеме одну из причин нехватки учителей. "Именно поэтому в школах не хватает учителей. Те, кто себя уважает, уходят", - написал Улдис. А другие пользователи просто выразили поддержку педагогам.