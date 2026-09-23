С октября рижане будут платить больше за вывоз мусора: сколько добавится в вашем районе
С октября в Риге планируют повысить плату за вывоз несортированных бытовых и биологических отходов. В зависимости от зоны обслуживания рост составит от 1% до 2,26%, или примерно от 0,27 до 0,63 евро за кубометр без налога на добавленную стоимость (НДС). Изменения связаны с предусмотренной договорами индексацией платы с учетом изменения расходов.
Согласно договорам между Департаментом жилья и окружающей среды Рижского самоуправления и компаниями по вывозу отходов, плату можно индексировать не чаще одного раза в год. При расчете учитываются предусмотренные договором показатели, в том числе инфляция, цены на дизельное топливо и средняя зарплата до уплаты налогов. Для этого используются официальные данные Центрального статистического управления.
В самоуправлении поясняют, что порядок расчета и используемые показатели закреплены в действующих договорах, поэтому размер изменений не определяется произвольно. Ограничение индексации одним разом в год позволяет избежать пересмотра платы при каждом краткосрочном колебании цен на топливо, зарплат или других расходов.
Департамент жилья и окружающей среды проверяет обоснованность и правильность расчетов, представленных компаниями, в том числе их соответствие условиям договоров и официальной статистике. Планируется, что новая плата вступит в силу 1 октября.
Сколько будут платить в разных районах Риги
В первой зоне, которая охватывает Центральный район и Латгальское предместье и обслуживается компанией Clean R, плата вырастет с 27,61 до 28,21 евро за кубометр без НДС, или на 2,17%.
Во второй зоне, в Курземском районе, где также работает Clean R, плата увеличится с 27,90 до 28,53 евро за кубометр без НДС, или на 2,26%.
Читайте продолжение после рекламы
В третьей зоне, которая охватывает Земгальское предместье и обслуживается компанией LAUTUS VIDE, плата вырастет с 24,70 до 25,25 евро за кубометр без НДС, или на 2,23%.
В четвертой зоне, в Северном районе и Видземском предместье, где услуги предоставляет Eco Baltia vide, плата увеличится с 27,05 до 27,32 евро за кубометр без НДС, или на 1%.
Сортировка помогает уменьшить счет
Самоуправление напоминает, что расходы можно сократить, уменьшая количество несортированных бытовых отходов. За вывоз отдельно собранных стеклянной упаковки, пластика, картона и бумаги, металла, а также текстиля жителям платить не нужно. Вывоз биологических отходов обходится на 40% дешевле, чем несортированных бытовых.
Особое внимание на это следует обратить управляющим многоквартирными домами. После введения или расширения сортировки необходимо следить за заполнением контейнеров для несортированного мусора и при необходимости менять их количество, объем или частоту вывоза.
Нередко после начала сортировки несортированных отходов становится меньше, но контейнеры и график их опорожнения остаются прежними. В результате жители продолжают платить за тот же объем, что и раньше, хотя активно сортируют мусор.
Плата рассчитывается исходя из объема контейнера при каждом его опорожнении. Поэтому жителям также рекомендуют обращать внимание на его заполнение. Если контейнеры регулярно вывозят полупустыми, можно обратиться к управляющему и предложить уменьшить их количество или объем либо пересмотреть частоту вывоза.
Читайте продолжение после рекламы
Разобраться в правилах сортировки поможет единое руководство Центральнолатвийского региона обращения с отходами, доступное на сайте Рижского самоуправления.