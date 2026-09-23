С октября рижане будут платить больше за вывоз мусора: сколько добавится в вашем районе

Согласно договорам между Департаментом жилья и окружающей среды Рижского самоуправления и компаниями по вывозу отходов, плату можно индексировать не чаще одного раза в год. При расчете учитываются предусмотренные договором показатели, в том числе инфляция, цены на дизельное топливо и средняя зарплата до уплаты налогов. Для этого используются официальные данные Центрального статистического управления.