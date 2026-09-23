Дебют молодого латвийского хоккеиста в "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался удачным
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Майк Салливан положительно оценил игру латвийского защитника Алберта Шмитса в его первом предсезонном матче.
"Рейнджерс", за который выступает латвийский защитник, в домашнем предсезонном матче НХЛ уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:4 (1:0, 2:2, 0:2).
Шмитс отметился результативной передачей при третьем голе хозяев. Во втором периоде после его броска шайбу возле ворот подправил Тейлор Рэддиш, сделав счет 3:0 в пользу "Нью-Йорк Рейнджерс".
"Он играл хорошо. Я уже говорил, что один из главных вызовов для молодых игроков — справляться с физической мощью хоккеистов НХЛ. Вы и сами видите, что уже в 18 лет он выглядит как взрослый мужчина. Он крупный и сильный, умеет бороться за шайбу. Он достаточно силен, чтобы играть в этой лиге", — охарактеризовал Шмитса Салливан в разговоре с журналистами.
Главный тренер "Рейнджерс" также похвалил решения, которые латвиец принимал на льду. "Он подвижный игрок с длинной клюшкой, против него сложно играть. Думаю, он провел очень хороший матч", — добавил тренер.
Alberts Šmits lieliski piespēlē un nopelna savu pirmo punktu NHL pirmssezonā! 🔥🔥🔥 https://t.co/AfHW8NpRXd— NHL Latvija (@Latvija_NHL) September 23, 2026
Сам Шмитс в разговоре с журналистами признался, что комфортно чувствовал себя при том темпе, в котором проходила игра.
"Вначале нужно было понять, насколько быстрая здесь игра. По ходу матча я освоился и уже чувствовал себя комфортно в таком темпе, — сказал латвийский защитник. — Было много хороших моментов, но были и эпизоды, в которых следовало сыграть иначе. Хоккей — это игра со взлетами и падениями. Мне нужно учиться на ошибках и использовать полученный опыт в будущем".
В конце июня "Рейнджерс" выбрал Шмитса на драфте НХЛ под пятым номером, благодаря чему защитник стал самым высоко выбранным латвийским хоккеистом в истории драфта.
В четверг "Рейнджерс" проведет еще один предсезонный матч, в котором дома примет "Нью-Джерси Девилз".
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