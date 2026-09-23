Дебют молодого латвийского хоккеиста в "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался удачным

"Он играл хорошо. Я уже говорил, что один из главных вызовов для молодых игроков — справляться с физической мощью хоккеистов НХЛ. Вы и сами видите, что уже в 18 лет он выглядит как взрослый мужчина. Он крупный и сильный, умеет бороться за шайбу. Он достаточно силен, чтобы играть в этой лиге", — охарактеризовал Шмитса Салливан в разговоре с журналистами.