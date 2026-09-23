В Саласпилсе вспышка неизвестного заболевания в детском саду: заболели 64 ребенка и семь взрослых
В детском саду Jāņtārpiņš в Саласпилсе зафиксирована вспышка заболевания неясного происхождения - заболел 71 человек, в том числе 64 ребенка и семь взрослых. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование.
Заболевания зарегистрированы во всех группах детского сада. У двух заболевших детей обнаружен норовирус - острая вирусная инфекция, которая может вызывать диарею, внезапную рвоту, боли в животе, небольшое повышение температуры и тошноту. Для заражения достаточно крайне небольшого количества вируса, поэтому инфекция является очень заразной.
После получения информации о заболевших SPKC обсудил ситуацию с руководством Jāņtārpiņš. По словам представителя SPKC Илзе Удре, пока у центра нет информации о госпитализации кого-либо из заболевших. SPKC также связался с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и семейными врачами. Организуются лабораторные исследования.
Представитель Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна сообщила LETA, что до 12:00 в отделение неотложной помощи больницы обратились семь детей из разных групп детского сада Jāņtārpiņš. После получения медицинской помощи все они отправились домой с рекомендациями по дальнейшим действиям. У двух из семи детей анализы подтвердили норовирус. Поскольку специфического лечения норовирусной инфекции не существует, детям рекомендовано симптоматическое лечение, пояснила Олштейна.
Руководитель детского сада Эвита Бельска сообщила LETA, что компетентные учреждения сейчас выясняют причины заболеваний. Точная причина произошедшего пока неизвестна.
Сегодня в детский сад также прибыли представители PVD, которые берут образцы для проведения анализов. При этом детский сад продолжает работать. Дети, у которых нет признаков заболевания, могут его посещать. Однако часть родителей решила не приводить детей, чтобы защитить их от возможного заражения.
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В PVD подтвердили LETA, что получили информацию о случаях заболевания и начали проверку пищеблока дошкольного учреждения.