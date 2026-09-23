В Саласпилсе вспышка неизвестного заболевания в детском саду: заболели 64 ребенка и семь взрослых

Сегодня в детский сад также прибыли представители PVD, которые берут образцы для проведения анализов. При этом детский сад продолжает работать. Дети, у которых нет признаков заболевания, могут его посещать. Однако часть родителей решила не приводить детей, чтобы защитить их от возможного заражения.