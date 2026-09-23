Елена Бурая: нужно способствовать вовлечению бизнеса в благотворительность и создание общественного блага

Но ответственность лежит на обеих сторонах. Те, кто обращается за поддержкой к фондам и компаниям, также должны все лучше уметь объяснять не только то, что им необходимо, но и то, какую ценность их идея создаст для общества. Хорошая заявка на проект — это не просто смета расходов и рассказ о потребностях. Она должна обосновывать ожидаемый результат, устойчивость проекта и его более широкое общественное значение. Конкуренция между хорошими идеями — это не что-то плохое: в условиях ограниченных ресурсов она помогает направлять финансирование туда, где оно может создать наибольший эффект. Наша общая обязанность — быть эффективными, то есть использовать ограниченные ресурсы так, чтобы они создавали максимально возможную ценность в экосистеме общества.