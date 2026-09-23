Елена Бурая: нужно способствовать вовлечению бизнеса в благотворительность и создание общественного блага
В последнее время в Латвии много говорят об отношениях государства и неправительственных организаций, их финансировании и роли общества в реализации различных инициатив. Эти дискуссии не всегда были простыми, но у них есть важный результат - они заставили нас еще раз задуматься о том, как финансировать общественные инициативы и какое место они занимают в развитии нашей страны.
На мой взгляд, важно не воспринимать инициативы, которые рождаются и реализуются в обществе, как отдельный сектор, за существование и финансирование которого отвечает исключительно государство. Общество — это все мы: жители страны, предприятия, профессиональные и неправительственные организации, исследователи и все, кому небезразлично развитие Латвии в той или иной сфере.
И проекты, которые реализуют наиболее активные представители общества, предназначены не только для узкого круга людей — они создают целую экосистему общественной ценности. Поэтому разговор о сильном обществе и финансировании его инициатив должен быть одновременно разговором о нашей общей способности создавать ценности. И здесь важную роль играет не только государство как источник финансирования, но и бизнес.
Благотворительность рождает новые ценности
За более чем двадцать лет работы благотворительного фонда Nākotnes Atbalsta fonds, основанного банком Rietumu Banka, мы получили возможность увидеть самые разные потребности латвийского общества. Традиционно приоритетными для фонда являются такие области как здоровье, культура, спорт, социальная сфера. Только за последние шесть лет фонд направил на различные общественно полезные инициативы почти 3,5 миллиона евро.
При этом важно, что пожертвования, благотворительность — лишь часть экосистемы общественной ценности. Ценность, созданная в одной сфере, не исчезает — она способствует дальнейшему развитию. Образование создает знания, знания порождают инновации и предпринимательство. Здоровье обеспечивает трудоспособность и качество жизни. Культура формирует идентичность, расширяет кругозор и мыслительные горизонты. Спорт укрепляет здоровье, развивает дисциплину и чувство единства. Все эти сферы не существуют изолированно — они дополняют и усиливают друг друга.
Общественные инициативы не должно финансировать только государство
Кто должен финансировать общественные инициативы в Латвии? Конечно, государство играет здесь очень важную роль. Но было бы неправильно ожидать, что государство в одиночку сможет выявить, профинансировать и решить все потребности общества. Это невозможно — и требовать этого не следует.
В этой экосистеме у бизнеса есть не только большая ответственность, но и уникальные возможности. Сам по себе бизнес создает экономическую ценность — рабочие места, налоговые поступления, инвестиции и инновации. Но одновременно предприятие является частью общества и пользуется созданной им инфраструктурой, знаниями и человеческим капиталом. Поэтому участие в создании общественного блага — отнюдь не что-то чуждое бизнесу. Это еще одна инвестиция в среду, в которой мы все живем и работаем.
Опыт нашего фонда, созданного банком Rietumu Banka, показывает, как может работать такое долгосрочное участие бизнеса. Особенно значительный вклад в создание и развитие фонда внесли крупнейшие акционеры банка — Аркадий Сухаренко и Леонид Эстеркин. Очень важно, что речь идет не об одной кампании или отдельном пожертвовании, а об институте, который за два десятилетия накопил знания, опыт и профессиональную компетенцию в оценке и реализации проектов общественного блага.
Государство может активнее стимулировать участие бизнеса в благотворительности и укреплении общества
Бизнес уже много лет поддерживает общественные инициативы, используя предусмотренные Законом о подоходном налоге с предприятий налоговые льготы для пожертвований. Однако роль бизнеса в финансировании потребностей общества может быть значительно больше. Государство могло бы активнее стимулировать участие предприятий в финансировании организаций общественного блага и их инициатив — непосредственно через инструменты налоговой политики.
В частности, сегодня закон устанавливает достаточно жесткие требования к размеру и форме пожертвований со стороны предприятий. Например, компания может не включать в облагаемую подоходным налогом с предприятий базу сумму пожертвования, которая не превышает 5% прибыли предыдущего года либо 2% от начисленной работникам брутто-зарплаты за предыдущий отчетный год. Кроме того, закон позволяет уменьшить рассчитанный подоходный налог с предприятий за дивиденды на 85% от суммы пожертвования, но не более чем на 30% от суммы подоходного налога с предприятий, рассчитанного за эти дивиденды.
Эти лимиты могли бы быть выше. Таким образом государство добилось бы того, чтобы компании фактически частично брали на себя расходы, которые сегодня несет государственный бюджет, и активнее финансировали общественные инициативы. Логика здесь проста: сейчас государство в значительной степени поддерживает неправительственный сектор, но, если повысить установленные законом лимиты для пожертвований, большую часть этой поддержки могли бы обеспечивать сами компании — что пошло бы на пользу и бюджету, и обществу в целом.
Еще один фактор, ограничивающий объем корпоративных пожертвований, — установленный законом запрет для жертвователя продвигать свой бренд одновременно с поддерживаемым проектом. Закон также запрещает использовать в названии получателя пожертвования «однозначное указание» на бренд жертвователя. Намерение законодателя здесь понятно, однако смягчение этого требования могло бы значительно повысить интерес бизнеса к поддержке общественных инициатив. Да, в определенной степени это сделало бы благотворительность более «коммерческой». Но разве это плохо? Компании — это организации с четкими целями, которые хорошо понимают коммерческую выгоду и мотивацию. Если предприниматели будут видеть более высокую, в том числе публичную, отдачу от своих пожертвований, они будут жертвовать больше. Здесь речь идет о выборе между относительно небольшими налоговыми поступлениями и более активным участием бизнеса в финансировании нужд общества.
Эффективность — наша обязанность
Одних благих намерений недостаточно. Есть еще один аспект, о котором в контексте благотворительности, возможно, говорят слишком редко. Потребностей всегда будет больше, чем доступных ресурсов. Это означает, что ответственная благотворительность не может сводиться к тому, чтобы просто выделять деньги на каждую хорошую идею.
Наша обязанность — тщательно оценивать, что именно изменит конкретный проект, кому он поможет, насколько устойчивым будет его результат и насколько вложения соответствуют ожидаемой общественной пользе. В фонде Nākotnes Atbalsta fonds этим занимается профессиональная команда, действуют четкие принципы отбора проектов и есть необходимая административная инфраструктура, которая позволяет не только выделять финансирование, но и реализовывать крупные и сложные проекты. Не менее важны прозрачность работы, отчетность об использовании средств и соблюдение всех законодательных требований. Доверие к благотворительности не возникает само собой — его нужно заслужить профессиональной работой.
Но ответственность лежит на обеих сторонах. Те, кто обращается за поддержкой к фондам и компаниям, также должны все лучше уметь объяснять не только то, что им необходимо, но и то, какую ценность их идея создаст для общества. Хорошая заявка на проект — это не просто смета расходов и рассказ о потребностях. Она должна обосновывать ожидаемый результат, устойчивость проекта и его более широкое общественное значение. Конкуренция между хорошими идеями — это не что-то плохое: в условиях ограниченных ресурсов она помогает направлять финансирование туда, где оно может создать наибольший эффект. Наша общая обязанность — быть эффективными, то есть использовать ограниченные ресурсы так, чтобы они создавали максимально возможную ценность в экосистеме общества.
Общими силами мы сможем сделать больше
Если какая-либо компания в Латвии хочет активнее участвовать в создании и увеличении общественной ценности, я призываю рассмотреть возможность сотрудничества с Nākotnes Atbalsta fonds и связаться с нами. У фонда уже есть необходимая инфраструктура и накопленный за десятилетия опыт реализации благотворительных проектов. Вместе мы можем сделать больше и лучше, и многие инициативы фонда уже профинансировал не только наш банк Rietumu Banka, но и другие предприятия, с которыми мы в данной сфере сотрудничаем.
В Латвии немало людей с идеями и готовностью действовать. Нередко им не хватает первого импульса — финансирования, партнера, профессионального совета или просто уверенности в том, что задуманное возможно реализовать. Задача неправительственного сектора, его организаций и благотворительных фондов — помочь лучшим из этих идей превратиться в реальные дела. Но еще важнее сделать так, чтобы результат этой работы не ограничивался одним проектом или одним человеком. Чем больше компаний и людей будут участвовать в этом процессе, тем сильнее будет становиться экосистема ценностей Латвии. Человек, которому в нужный момент помогли, спустя годы сам может стать тем человеком, который помогает другим.
Стимулируя более активное участие бизнеса в благотворительности и финансировании общественно значимых процессов и одновременно заботясь об эффективном использовании этой поддержки, мы вместе с законодателями и лидерами государственной политики в будущем сможем создать для латвийского общества значительно больше ценностей, чем удается сегодня.