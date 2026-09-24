После перестройки железнодорожный вокзал Елгавы изменится до неузнаваемости
Елгавское самоуправление на этой неделе подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) о реализации проекта фонда Европейского союза "Создание мультимодального узла общественного транспорта возле железнодорожного вокзала "Елгава"".
Уже началась разработка строительной документации, чтобы уже в следующем году объявить закупку на строительство транспортного узла и приступить к реальным строительным работам.
Цель проекта — способствовать развитию мультимодальной сети общественного транспорта в Елгаве, в которой железная дорога станет основой транспортной системы. Для этого возле вокзала планируется создать единый узел общественного транспорта.
В рамках проекта будет разработана строительная документация, возле вокзала построят платформы для общественного автотранспорта и пассажиров, благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, на месте существующей автостоянки на улице Спорта, 2C, построят многоэтажный паркинг.
Реализация проекта создаст все необходимые условия для переноса нынешнего Елгавского автовокзала к железнодорожному вокзалу. Таким образом, в одном месте будет создан мультимодальный транспортный узел, в котором железная дорога станет основой системы общественного транспорта.
Общая стоимость проекта запланирована в размере 4 706 436,05 евро. Из них 4 000 000 евро составит финансирование Европейского фонда регионального развития, а 706 436,05 евро — финансирование Елгавского самоуправления.
Непосредственно строительные работы начнутся в 2027 году. Проект планируется реализовать с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года.
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