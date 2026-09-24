Латвийская древесина как опора энергетической независимости страны - утопия или реальность?

Латвия является одним из крупнейших производителей гранул в Европе, поэтому топливом из биомассы для собственных нужд мы можем обеспечить себя сами. По оценкам отрасли, в 2025 году в Латвии было произведено около 2 миллионов тонн гранул, что обеспечило стране второе место в Европе после Германии. В Латвии производят два типа гранул - премиальные, которые используют домохозяйства и небольшие отопительные установки, и промышленные, которые в основном экспортируются и используются на крупных предприятиях по производству тепловой и электрической энергии. Эти виды гранул отличаются технологией производства: в премиальных гранулах ниже содержание золы, поэтому они больше подходят для бытовых котлов.