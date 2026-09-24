Латвийская древесина как опора энергетической независимости страны - утопия или реальность?
В условиях, когда цены на различные энергоресурсы по-прежнему остаются неопределенными в преддверии зимы, важно смотреть на энергетическую независимость страны со стратегической точки зрения. Топливо из местной биомассы - щепа, дрова и гранулы - играет важную роль в энергетической независимости Латвии. По оценкам, около 80% потребляемой в Латвии тепловой энергии производится из топлива на основе биомассы.
О значении топлива из биомассы и возможностях укрепления энергетической независимости Латвии рассказывает председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio Дидзис Палейс.
В Латвии, стране с четырьмя временами года, тепло находится у самого основания пирамиды потребностей. Пережить зиму без тепла было бы крайне сложно, если вообще возможно. Согласно обследованию бюджетов домохозяйств, проведенному Центральным статистическим управлением в 2019 году, около 33% домохозяйств в Латвии покупали для отопления дрова, брикеты или гранулы. В централизованном теплоснабжении основным источником тепловой энергии является топливо из биомассы, прежде всего щепа. Поскольку большую часть территории Латвии покрывают леса, очевидно, что у нас есть собственный потенциал для производства тепловой энергии. Насколько он велик и как мы его используем?
Производим больше, чем потребляем
Латвия является одним из крупнейших производителей гранул в Европе, поэтому топливом из биомассы для собственных нужд мы можем обеспечить себя сами. По оценкам отрасли, в 2025 году в Латвии было произведено около 2 миллионов тонн гранул, что обеспечило стране второе место в Европе после Германии. В Латвии производят два типа гранул - премиальные, которые используют домохозяйства и небольшие отопительные установки, и промышленные, которые в основном экспортируются и используются на крупных предприятиях по производству тепловой и электрической энергии. Эти виды гранул отличаются технологией производства: в премиальных гранулах ниже содержание золы, поэтому они больше подходят для бытовых котлов.
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В последние годы значительно выросло внутреннее потребление гранул. Из произведенных гранул около 350 000 тонн потребляется на местном рынке, а большая часть продукции экспортируется. Крупнейшие экспортные рынки - Великобритания, Дания и Италия, где гранулы используются в централизованном теплоснабжении, для производства электроэнергии и на теплоэлектроцентралях.
До полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии ежегодно потреблялось около 200 000 тонн гранул. На фоне резкого роста цен на электричество и газ увеличился спрос на другие виды энергии, в том числе на гранулы. Сейчас на рынке также ощущаются похожие тенденции и сохраняется неопределенность в отношении цен на энергоресурсы. Точное количество потребителей гранул неизвестно, поскольку их используют также предприятия и муниципалитеты. Если предположить, что одно домохозяйство в среднем расходует на отопление 4-5 тонн гранул за сезон, нынешний объем потребления может соответствовать потребностям примерно 50 000-60 000 домохозяйств. Таким образом, гранулы для Латвии - это не только экспортный товар, но и ресурс местной энергетической безопасности, позволяющий части населения использовать для отопления местную древесную биомассу.
Мы не вырубаем лес ради отопления
Однако ни один лесовладелец или представитель отрасли не выращивает и не вырубает лес исключительно ради получения топлива. Лесное хозяйство в Латвии является важной отраслью экономики. Согласно оценке социально-экономического влияния лесного хозяйства и связанных с ним отраслей, проведенной Latvijas valsts meži, при объеме заготовки в 16 миллионов кубометров их доля составляет около 8,8% валового внутреннего продукта страны.
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Цель лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности - получать продукцию с максимально высокой добавленной стоимостью. У каждого продукта есть своя цена, и экономическая заинтересованность обеспечивает то, что высококачественные материалы не попадают в энергетический сектор. Древесина, используемая для энергетических целей, в нормальных рыночных условиях является самым дешевым из всех видов сырья. Поэтому энергетическая древесина не является причиной, по которой лесовладельцы заготавливают лес. Это лишь побочный продукт, который образуется при заготовке древесины.
При заготовке леса помимо наиболее ценных сортиментов остаются ветки, кора и древесина более низкого качества, а в процессе деревообработки образуются опилки, щепа и другие отходы. При производстве продукции с высокой добавленной стоимостью возникает большое количество побочных продуктов. Например, при производстве пиломатериалов около 50% материала составляют отходы. В производстве мебели эта доля еще выше - в готовой продукции остается лишь около 20% исходного материала. Естественно, эти материалы не выбрасывают, а используют дальше. Например, древесина низкого качества идет на производство дров, ветки - на щепу, сосновая кора - на производство мульчи. Премиальные гранулы в основном производят из чистых древесных опилок, которые образуются в процессе производства пиломатериалов.
Таким образом, гранулы являются частью более широкого цикла использования древесины, в котором из одного дерева стараются получить как можно больше различных продуктов и более высокую добавленную стоимость.
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Одновременно необходимо следить за тем, как в стране меняются площади лесов и объемы заготовки древесины. Площадь лесов медленно, но достаточно стабильно увеличивается, однако объемы заготавливаемой древесины могут расти. Сейчас леса занимают немного более 50% территории Латвии, а объем заготовленной древесины в 2022 году составил около 13 миллионов кубометров, не демонстрируя в последние годы существенного роста.
Это означает, что особое значение имеет уход за лесами. Если в стране есть определенное количество низкокачественных лесов, за которыми не ухаживают, вырастить высококачественную древесину, которая обеспечивает больший объем производства, будет невозможно. В Латвии земля имеет не только эмоциональное значение - это средство производства. Если говорить о промышленных лесах, которые используются для поддержания экономики, важно, чтобы леса эффективно управлялись и в них были продуктивные, хорошо растущие насаждения.
Резервы нужны и для топлива из биомассы
Особенно во время энергетического кризиса и других критических ситуаций самое важное - обеспечить людей теплом и доступностью энергии. В нормальных рыночных условиях древесина, используемая для энергетических целей, является одним из самых дешевых видов древесной продукции, однако во время кризиса цены и спрос могут резко меняться. Хорошо это показал 2022 год, когда цены на гранулы существенно выросли и возник парадокс: летом гранулы стоили дороже, чем в ноябре и декабре.
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Чтобы в будущем избежать подобных потрясений, домохозяйствам желательно покупать топливо постепенно, а на государственном уровне стоит рассмотреть возможность создания стратегических запасов топлива. Как в топливной отрасли поддерживаются резервы, так и запасы древесины для энергетических целей могли бы обеспечить доступность топлива для централизованного теплоснабжения или крупных местных котельных в холодные зимы, при резком росте цен или других кризисах.
В Латвии древесину и энергетическую щепу производит государственное предприятие Latvijas valsts meži, а также ряд специализированных частных предприятий лесного хозяйства и энергетики. Это потребовало бы дополнительных расходов, однако позволило бы государству и предприятиям лучше планировать энергоснабжение и снизило бы риск ситуации, когда в короткий период всем одновременно потребуются большие объемы топлива.
У Латвии есть существенное преимущество - местные возобновляемые древесные ресурсы. У нас есть возможность производить значительную часть тепловой энергии внутри страны, не полагаясь исключительно на импортируемые энергоресурсы. Поэтому энергетическая независимость - это не только вопрос того, сколько топлива мы производим, но и того, способны ли мы обеспечить его доступность в тот момент, когда оно необходимо больше всего.
Латвийская древесина как опора энергетической независимости - не утопия: необходимые местные ресурсы есть. Но и автоматически реальностью это не становится. Чтобы использовать этот потенциал, необходимы грамотное управление лесами, эффективная деревообработка, соответствующая инфраструктура, долгосрочное планирование запасов топлива и решения на случай колебаний цен. Энергетическая независимость начинается не только в лесу, но и с решений о том, как использовать этот ресурс.