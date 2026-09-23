Ограничения алкоголя дали результат? ВОЗ сообщила о снижении смертности в Латвии

"Для Латвии это убедительный сигнал и одновременно важное напоминание о том, что ответственная алкогольная политика может приводить к реальным изменениям. Употребление алкоголя по-прежнему остается одной из серьезных проблем общественного здоровья в Латвии. Первые результаты подтверждают, что, опираясь на доказательства и ответственно реализуя необходимые меры, можно спасать жизни. Цель политики общественного здоровья - не ограничивать людей ради самих ограничений, а создавать более здоровое общество и предотвращать смерти, которых можно избежать", - подчеркнул министр здравоохранения Хосам Абу Мери.