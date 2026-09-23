Ограничения алкоголя дали результат? ВОЗ сообщила о снижении смертности в Латвии
После введения ограничений доступности алкоголя в Латвии число смертей от причин, полностью обусловленных его употреблением, сократилось на 27%. По предварительной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это соответствует более чем 60 предотвращенным смертям за период с 1 августа по 31 декабря 2025 года.
Европейское региональное бюро ВОЗ представило первые результаты оценки в среду, 23 сентября, на совместном заседании Координационного совета по контролю наркотиков и ограничению наркомании и Национального совета по ограничению алкоголизма, которое прошло в Министерстве здравоохранения.
"Для Латвии это убедительный сигнал и одновременно важное напоминание о том, что ответственная алкогольная политика может приводить к реальным изменениям. Употребление алкоголя по-прежнему остается одной из серьезных проблем общественного здоровья в Латвии. Первые результаты подтверждают, что, опираясь на доказательства и ответственно реализуя необходимые меры, можно спасать жизни. Цель политики общественного здоровья - не ограничивать людей ради самих ограничений, а создавать более здоровое общество и предотвращать смерти, которых можно избежать", - подчеркнул министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Какие ограничения ввели в Латвии
Снижение доступности алкоголя является одним из приоритетов Минздрава в сфере общественного здоровья. На протяжении нескольких лет министерство продвигало основанные на научных данных поправки к Закону об обороте алкогольных напитков. После их принятия Сеймом с 1 августа 2025 года вступили в силу следующие меры:
- сокращение времени розничной продажи алкоголя;
- обязательный шестичасовой период ожидания перед доставкой алкоголя, купленного в интернете;
- ограничения рекламы цен и скидок на алкоголь;
- ограничения использования алкогольных напитков в акциях по стимулированию продаж;
- дополнительные ограничения продажи алкоголя в местах проведения азартных игр.
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Цель этих мер - снизить физическую доступность алкоголя и его импульсивное употребление, особенно в вечерние и ночные часы. Такой подход соответствует рекомендациям ВОЗ и опыту других стран, в том числе Литвы, где подобные меры дали измеримые результаты.
ВОЗ призывает оценить долгосрочный эффект
"Снижение на 27% числа смертей от причин, полностью связанных с употреблением алкоголя, - значимый результат. Однако необходимо и дальше следить за данными, чтобы оценить, сохраняются ли эти положительные изменения в долгосрочной перспективе и как принятые меры влияют на общий масштаб вреда, связанного с алкоголем", - отметила региональный советник Европейского бюро ВОЗ по вопросам алкоголя, незаконных наркотиков и здоровья заключенных Карина Феррейра-Боржес.
Оценка ВОЗ основана на данных о смертности, предоставленных Центром профилактики и контроля заболеваний, и рассчитана по методологии организации.
Потребление алкоголя в Латвии остается выше, чем у соседей
Согласно расчетам по методологии ВОЗ, общее потребление алкоголя в Латвии достигает 14,2 литра чистого спирта на одного взрослого в год. В Литве этот показатель составляет 11,2 литра, в Эстонии - 10,4 литра. Обеим соседним странам удалось добиться его снижения.
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По оценкам, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, затрагивают 23,3% взрослого населения Латвии, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 10,7%. Алкогольной зависимостью страдает примерно каждый восьмой взрослый.
На смерти, связанные с алкоголем, приходится 18,1% всех смертей в Латвии. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 5,2%.
Минздрав также проведет собственную оценку введенных в прошлом году ограничений, подготовит доклад об их влиянии и представит его Сейму.