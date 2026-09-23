Открой личико: в Латвии предлагают ввести ограничения на закрытие лица в общественных местах
Национальное объединение предлагает запретить закрывать лицо в общественных местах, включая учреждения, магазины и места проведения мероприятий. При этом законопроект предусматривает ряд исключений.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что фотография курьера с почти полностью закрытым лицом вызвала спор среди латвийцев: одни требуют обеспечить возможность идентификации доставщиков, другие считают, что маска на улице не нарушает закон.
Реагируя на это, Национальное объединение предлагает установить ограничения на закрытие лица в общественных местах - они распространялись бы на такую одежду и экипировку, как закрывающие лицо маски, платки и шлемы. Под общественным местом в рамках предложения подразумевались бы открытые и закрытые общественные пространства, в том числе государственные и муниципальные учреждения, образовательные и медицинские учреждения, магазины, места проведения культурных и публичных мероприятий.
"В общественном пространстве лицо человека является важной частью общения и идентификации. Существуют ситуации, когда для обеспечения безопасности и порядка в обществе важно иметь возможность идентифицировать человека. Поэтому предложение предусматривает ограничить закрытие лица в общественных местах, одновременно сохранив исключения для случаев, когда закрытие лица обусловлено профессиональными обязанностями, состоянием здоровья, спортом или другими объективными обстоятельствами", - заявил депутат НО Эдвинс Шноре.
Законопроект предусматривает исключения, в том числе в случаях, когда закрытие лица необходимо для выполнения профессиональных обязанностей, во время занятий спортом и соревнований, художественных мероприятий, государственных и народных праздников и культурных мероприятий, а также из-за неблагоприятных погодных условий или состояния здоровья. Более точные условия и порядок применения этих норм предполагается установить правилами Кабинета министров. Предложение предусматривает, что за несоблюдение установленного ограничения будет применяться административная ответственность в установленном нормативными актами порядке.
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Аналогичные ограничения уже существуют в нескольких европейских странах - Франции, Бельгии, Дании, Австрии и других.