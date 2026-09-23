Открой личико: в Латвии предлагают ввести ограничения на закрытие лица в общественных местах

Законопроект предусматривает исключения, в том числе в случаях, когда закрытие лица необходимо для выполнения профессиональных обязанностей, во время занятий спортом и соревнований, художественных мероприятий, государственных и народных праздников и культурных мероприятий, а также из-за неблагоприятных погодных условий или состояния здоровья. Более точные условия и порядок применения этих норм предполагается установить правилами Кабинета министров. Предложение предусматривает, что за несоблюдение установленного ограничения будет применяться административная ответственность в установленном нормативными актами порядке.