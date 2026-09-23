В Латвии намерены принять важные поправки в закон о выборах самоуправлений
Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям поддержала поправки к Закону о выборах дум самоуправлений, цель которых — усовершенствовать проведение выборов, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к организации различных выборов.
Поправки предусматривают сокращение с 90 до 45 дней срока, в течение которого избиратель должен быть задекларирован в соответствующем самоуправлении до выборов, чтобы иметь право голосовать. Цель изменений — обеспечить более соответствующий фактической ситуации учет избирателей и способствовать участию жителей в выборах.
Законопроект также предусматривает уточнение правил подачи списков кандидатов и предоставляемой кандидатами информации, порядка внесения залога, организации предварительного голосования и голосования по почте. Планируется также упростить отдельные избирательные процедуры и устранить выявленные на практике недостатки.
Поправки предусматривают установление единой даты первого заседания новоизбранных дум самоуправлений. Председатель избирательной комиссии самоуправления будет созывать новоизбранных депутатов на первое заседание думы в первый четверг июля. Таким образом планируется повысить правовую определенность и ясность процесса утверждения результатов выборов.
Законопроект также предусматривает сокращение минимального числа членов комиссии избирательного участка во время предварительного голосования с четырех до трех, а также уточнение порядка замещения депутатских мандатов и утверждения результатов выборов.
Чтобы поправки вступили в силу, их еще должен принять Сейм в окончательном чтении.