В Латвии намерены принять важные поправки в закон о выборах самоуправлений

Поправки предусматривают сокращение с 90 до 45 дней срока, в течение которого избиратель должен быть задекларирован в соответствующем самоуправлении до выборов, чтобы иметь право голосовать. Цель изменений — обеспечить более соответствующий фактической ситуации учет избирателей и способствовать участию жителей в выборах.