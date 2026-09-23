Как в Нью-Йорке: в центре Риги открыли крупнейший в Балтии 3D-экран. ВИДЕО
На фасаде рижского торгового центра Origo появился огромный рекламный экран с 3D-эффектом, который его создатели называют крупнейшим в Балтии. Otkrito побывал на открытии и посмотрел, как выглядит объемная реклама на экране площадью 214 квадратных метров.
Экран имеет закругленную угловую конструкцию, которая позволяет создавать эффект объемного изображения. Увидеть его можно с нескольких направлений. Подобные рекламные экраны установлены, в частности, в Лондоне, Токио и Нью-Йорке.
Видеорепортаж с открытия:
Место для размещения выбрали с учетом интенсивного движения транспорта и пешеходов, а также посещаемости торгового центра. По данным Origo, ежегодно здесь регистрируют почти 21 млн посещений.
По оценке оператора, экран обеспечивает более 470 000 рекламных контактов в неделю. Продолжительность одного рекламного ролика составляет шесть секунд.
Руководитель JCDecaux Latvija Елена Брокане назвала проект важным этапом развития цифровой наружной рекламы в Балтии.
"Наша цель - дать брендам площадку, где творчество и технологии встречаются в одном впечатляющем формате", - заявила Брокане.
Коммерческий директор Linstow Baltic и многофункционального центра Origo Эвия Маевска связывает установку экрана с развитием торгового центра и Рижского центрального делового района. По ее словам, компания рассчитывает, что такие вложения расширят возможности действующих арендаторов и повысят интерес потенциальных новых арендаторов к этому месту.
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Экран виден со стороны улиц 13 Января, Марияс и Сатеклес, а также бульвара Райня. Со стороны бульвара можно одновременно увидеть обе плоскости экрана, благодаря чему объемный эффект становится особенно выраженным.