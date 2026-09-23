Как в Нью-Йорке: в центре Риги открыли крупнейший в Балтии 3D-экран. ВИДЕО

Коммерческий директор Linstow Baltic и многофункционального центра Origo Эвия Маевска связывает установку экрана с развитием торгового центра и Рижского центрального делового района. По ее словам, компания рассчитывает, что такие вложения расширят возможности действующих арендаторов и повысят интерес потенциальных новых арендаторов к этому месту.