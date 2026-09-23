К владельцам собак обратились с предупреждением: под Ригой обнаружена опасная инфекция
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает владельцев собак перед прогулками по лесу убедиться, что питомец вакцинирован против чумы плотоядных. Эта заразная вирусная инфекция, которой болеют как дикие хищники, в том числе лисы и енотовидные собаки, так и домашние собаки, лабораторно подтверждена у лис в Адажском крае.
Во время прогулок также следует соблюдать осторожность — собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же контактировала с ними, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару.
У животных, заболевших чумой плотоядных (чумкой собак), могут наблюдаться нарушения работы дыхательной и пищеварительной систем, проблемы с координацией, судороги, дезориентация и изменения в поведении. Для людей чума плотоядных не опасна. Наиболее эффективным способом защиты собак от заболевания является своевременная вакцинация.
Помимо чумы плотоядных, у лис также обнаружен возбудитель листериоза. Листериозом могут заболеть как животные, так и люди, однако заражение человека непосредственно от животного происходит редко.
"Чума плотоядных и листериоз не являются новыми заболеваниями — их возбудители и ранее выявлялись среди животных в Латвии. Среди домашних животных наиболее восприимчивы молодые собаки в возрасте до года и пушные звери в возрасте до пяти месяцев. У других видов животных и у людей вирус чумы плотоядных заболевания не вызывает", - комментирует PVD.
Лис направили на лабораторные исследования после того, как жители сообщили об их нетипичном поведении, вызвавшем подозрения на возможное заражение бешенством. Результаты лабораторных исследований не подтвердили бешенство, однако у животных выявили чуму плотоядных и возбудитель листериоза.
PVD напоминает: если дикое животное забрело в город или другой населенный пункт, ведет себя необычно, у него наблюдаются возможные признаки заболевания или оно погибло, об этом следует незамедлительно сообщить муниципальной полиции. Контроль за бродячими и дикими животными в населенных пунктах находится в компетенции самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет PVD. Ни в коем случае не следует приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу.
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