К владельцам собак обратились с предупреждением: под Ригой обнаружена опасная инфекция

PVD напоминает: если дикое животное забрело в город или другой населенный пункт, ведет себя необычно, у него наблюдаются возможные признаки заболевания или оно погибло, об этом следует незамедлительно сообщить муниципальной полиции. Контроль за бродячими и дикими животными в населенных пунктах находится в компетенции самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет PVD. Ни в коем случае не следует приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу.

