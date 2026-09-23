ФОТО: LIDO обновил ресторан в Таллине и строит комплекс за 30 млн евро в Риге
Компания LIDO вложила 900 000 евро в обновление ресторана в торговом центре Mustamäe в Таллине. Ремонт занял менее трех месяцев. В заведении изменили планировку, обновили интерьер и ввели самообслуживание: посетители могут сами накладывать еду и выбирать размер порций.
Ресторан площадью 613,8 квадратного метра рассчитан на 200 гостей. После реконструкции он возобновил работу 14 сентября, а официальное открытие состоялось 22 сентября.
Во время ремонта перестроили зал и кухонную зону, полностью изменили планировку кухни и заменили оборудование. По информации компании, новая организация пространства должна упростить передвижение посетителей и сократить очереди.
Председатель правления LIDO Рита Аузиня отметила, что Эстония остается важным рынком для компании и частью ее планов развития в Балтии и Северной Европе.
В компании также рассчитывают, что возможность самостоятельно выбирать размер порций поможет сократить количество пищевых отходов.
Самообслуживание вводят и в других ресторанах
Впервые такой формат появился в сети LIDO в 2024 году с открытием ресторана в рижском торговом центре Rīga Plaza. Годом позже его внедрили в новом ресторане в таллинском квартале Ротерманн, а также в обновленном заведении в торговом центре Domina Shopping в Риге.
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Ресторан в Mustamäe стал вторым за последние два года действующим заведением сети, где самообслуживание ввели после реконструкции.
Параллельно LIDO пробует другие форматы. В прошлом году в торговом центре Origo открылся магазин LIDO AS[H]ais, где наряду с привычными блюдами сети предлагают уличную еду.
В Иманте строят комплекс стоимостью более 30 млн евро
В этом году в рижском районе Иманта началось строительство комплекса LIDO māja. Под одной крышей планируют разместить производство, логистический центр, склады и офис компании.
В проект намерены вложить более 30 млн евро. Компания связывает строительство с планами увеличить объемы производства, расширить сеть ресторанов и магазинов, а также развивать экспорт.