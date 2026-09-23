ФОТО: LIDO обновил ресторан в Таллине и строит комплекс за 30 млн евро в Риге

Впервые такой формат появился в сети LIDO в 2024 году с открытием ресторана в рижском торговом центре Rīga Plaza. Годом позже его внедрили в новом ресторане в таллинском квартале Ротерманн, а также в обновленном заведении в торговом центре Domina Shopping в Риге.