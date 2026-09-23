Президент Литвы: Россия уже проиграла войну, но Кремль боится это признать
"Россия уже практически проиграла войну. Однако ее руководство не позволяет себе признать поражение, опасаясь международной правовой ответственности и возможной мести со стороны собственного народа", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.
"С приближением неизбежного конца на карту ставится все больше, а кремлевский режим все глубже загоняет себя в тупик", — добавил он. По словам президента Литвы, за последние 55 месяцев потери России составили 1,5 млн военнослужащих. За последний год она заняла 0,3% территории Украины, что обошлось ей более чем в 400 тыс. убитых и раненых солдат.
"Сколько еще жизней украинских мирных жителей будет принесено на алтарь российской войны? Сколько людей подвергнутся пыткам, сексуальному насилию, будут брошены в темные тюремные камеры и больше никогда не увидят солнечного света? Сколько детей будут незаконно разлучены со своими родителями и отправлены в Россию, где их ждет идеологическая обработка?" — сказал Науседа.
"Мы не знаем ответов, но все мы должны испытывать глубокую боль из-за этой жестокой и бессмысленной войны. И мы все должны объединить усилия, чтобы приблизить победу Украины", — отметил он.
По словам литовского президента, имперские амбиции России "простираются далеко в Европу, Африку и Азию", поэтому ни одна страна не должна считать себя защищенной от этой угрозы. "Мы не можем позволить жестокой силе одержать верх над международным правом. Мы больше не можем терпеть колониальные устремления Москвы, которые угрожают глобальной продовольственной безопасности и повышают цены на продовольствие", — заявил Науседа.
По его словам, Литва видит многие из этих опасностей вблизи. "В последние месяцы из-за агрессивной войны России наше воздушное пространство неоднократно нарушалось военными беспилотниками. Россия также активизировала гибридные атаки, дезинформацию и акты саботажа. Там, где Россия продвигается вперед и открывает ящик Пандоры для новых методов дестабилизации, вскоре за ней следуют другие враждебные субъекты, освоившие новые навыки и идеи", — сказал глава государства.