Президент Литвы: Россия уже проиграла войну, но Кремль боится это признать

"С приближением неизбежного конца на карту ставится все больше, а кремлевский режим все глубже загоняет себя в тупик", — добавил он. По словам президента Литвы, за последние 55 месяцев потери России составили 1,5 млн военнослужащих. За последний год она заняла 0,3% территории Украины, что обошлось ей более чем в 400 тыс. убитых и раненых солдат.