Дизель во Франции резко подорожал, и водители начали заливать в баки рапсовое масло. ВИДЕО
Из-за резкого роста цен на дизельное топливо некоторые водители во Франции начали заливать в автомобили обычное рапсовое масло из супермаркетов. Экономия может составить десятки евро, но эксперимент грозит поломкой двигателя и штрафом.
Во второй половине сентября цена дизельного топлива во Франции местами достигла примерно 2,41 евро за литр, тогда как рапсовое масло в супермаркетах продается примерно за 1,46-1,53 евро за литр. Это означает, что при заправке, например, 50 литров теоретическая экономия превысила бы 40 евро.
Carburants: des automobilistes se tournent vers l'huile de colza pour remplacer le gazole pic.twitter.com/toDuS6qHAF— BFM (@BFMTV) September 21, 2026
В социальных сетях быстро распространяются видео, на которых видно, как водители наливают рапсовое масло из бутылок прямо в топливные баки дизельных автомобилей. Одно из таких видео вызвало широкое обсуждение и в латвийских социальных сетях. Одни комментаторы отмечают, что идея использования растительного масла в старых дизельных двигателях вовсе не нова, другие относятся к подобным экспериментам крайне осторожно.
"Запах как при жарке блинов! Только новые машины быстро умрут. Старые Mercedes будут ездить", - написал один из пользователей на платформе X. Другой поделился опытом еще более старых экспериментов: "У приятеля Golf Mk3 ездил даже на трансформаторном масле!".
Несколько комментаторов считают, что именно старые дизельные двигатели могут лучше переносить растительное масло. "Как раз для старых дизелей", - пишет один пользовател. Еще один комментатор заявил, что когда-то ездил на автомобиле, работавшем на использованном масле для фритюра.
"В дизельное топливо и так иногда добавляют так называемый биодизель. Правда, часть более консервативных автомобилистов и к биодизелю относится скептически, считая, что в долгосрочной перспективе для двигателя это ничего хорошего не дает. Однако биодизель все же является специально произведенной смесью, которая прошла химическую обработку и предназначена для использования в автомобилях", - объясняет латвийский автожурналист Сандрис Метузалс.
Совсем иная ситуация, по его словам, с рапсовым маслом, купленным в продуктовом магазине.
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"Здесь речь идет о чистом рапсовом масле, купленном в магазине в бутылке. Теоретически какое-то время машина, вероятно, будет на нем работать, но трудно сказать, что с ней произойдет в долгосрочной перспективе", - говорит автожурналист.
Он допускает, что старые автомобили могут лучше перенести такой эксперимент, тогда как у более новых машин проблемы могут возникнуть гораздо быстрее. "В старых автомобилях это может быть менее проблематично, поскольку в них меньше электроники. А вот у более новых машин довольно быстро могут начаться проблемы - электроника будет сигнализировать об ошибках, могут засориться фильтры, и в целом для двигателя это не будет ничем хорошим", - отмечает Метузалс.
Тем временем французские автомобильные эксперты также предупреждают, что пищевое рапсовое масло гуще и менее текучее, чем дизельное топливо. В современных дизельных двигателях оно может вызвать проблемы с системой впрыска и другими узлами.
Однако во Франции вопрос заключается не только в том, может ли рапсовое масло повредить автомобиль. Французские таможенные правила предусматривают, что в качестве топлива нельзя использовать продукт, который не разрешен для этой цели. Отдельные исключения, например, распространяются на определенные сельскохозяйственные транспортные средства или растительное масло, используемое в специально регулируемых случаях, однако обычное пищевое рапсовое масло, купленное в супермаркете и залитое в бак частного дизельного автомобиля, к этим исключениям не относится.
Метузалс отмечает, что одним из наиболее важных аспектов является акцизный налог: "В данном случае на это смотрят с точки зрения того, что рапсовое масло, в отличие от топлива, не облагается таким же акцизным налогом. Поэтому, предполагаю, считается, что таким образом человек уклоняется от уплаты налога".
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Одновременно эксперт признает, что на практике выявить такое нарушение может быть непросто. "Я, правда, не совсем понимаю, как это вообще можно проконтролировать - нюхать выхлоп или каким-то другим способом определять, что человек залил рапсовое масло. Не знаю также, был ли вообще прецедент, когда кого-то за это действительно наказали, но теоретически такое нарушение существует", - говорит Метузалс.
Тем временем французские СМИ сообщают, что за использование неразрешенного топлива водителю может грозить штраф примерно в 200 евро. Отмечается, что такие действия могут рассматриваться как таможенное нарушение, а в отдельных случаях возможны и другие санкции.