Дизель во Франции резко подорожал, и водители начали заливать в баки рапсовое масло. ВИДЕО

Он допускает, что старые автомобили могут лучше перенести такой эксперимент, тогда как у более новых машин проблемы могут возникнуть гораздо быстрее. "В старых автомобилях это может быть менее проблематично, поскольку в них меньше электроники. А вот у более новых машин довольно быстро могут начаться проблемы - электроника будет сигнализировать об ошибках, могут засориться фильтры, и в целом для двигателя это не будет ничем хорошим", - отмечает Метузалс.