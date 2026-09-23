"Первый раз такое вижу!" Женщина в Латвии нашла редкие черные грибы

Cпециалисты по грибам уточняют, что Лаура нашла черные лисички (Craterellus cornucopioides), которые считаются довольно редким грибом в лесах. Несколько грибников предположили, что этот гриб занесен в Красную книгу и поэтому его вообще нельзя собирать. Однако Инга уточнила: "Craterellus cornucopioides в Латвии не входит в список охраняемых видов и не занесен в Красную книгу. Его совершенно свободно можно собирать, это съедобный и очень ценный гриб, который многие грибники считают настоящим деликатесом".