"Первый раз такое вижу!" Женщина в Латвии нашла редкие черные грибы
Жительница Вентспилса Лаура рассказывает, что в окрестностях Эдоле нашла грибы, которые собирала впервые в жизни. Многие удивились ее находке и отметили, что ей очень повезло.
"Мне кое-что интересное попалось в окрестностях Эдоле. Впервые в жизни собирала такие", - написала Лаура в Facebook, поделившись фотографией корзины с черными грибами, похожими на лисички.
"Я впервые вижу такую черную лисичку", - восхитилась увиденным Модрите. "Собираю грибы десятилетиями, но такого чуда не видела", - добавила Вита. А Карина рассказала, что на прошлой неделе нашла такие же грибы в лесу вместе с детьми. "Не стала срезать, потому что не знала, что это за гриб", - призналась женщина.
Тем временем другие пользователи отметили, что Лауре очень повезло с находкой. "Мегаэксклюзивный гриб! Отличная добыча", - написала Кристине. Элвис отметил, что "такие в ресторанах можно подавать за большие деньги". Другой пользователь добавил, что в Финляндии подобные грибы продают в супермаркетах примерно по 60 евро за килограмм.
Cпециалисты по грибам уточняют, что Лаура нашла черные лисички (Craterellus cornucopioides), которые считаются довольно редким грибом в лесах. Несколько грибников предположили, что этот гриб занесен в Красную книгу и поэтому его вообще нельзя собирать. Однако Инга уточнила: "Craterellus cornucopioides в Латвии не входит в список охраняемых видов и не занесен в Красную книгу. Его совершенно свободно можно собирать, это съедобный и очень ценный гриб, который многие грибники считают настоящим деликатесом".
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Craterellus cornucopioides, который также называют вороночником рожковидным, черной лисичкой или трубчатой лисичкой, - съедобный гриб семейства лисичковых с темным, похожим на трубу или воронкой плодовым телом и ярко выраженным ореховым ароматом.
В Латвии его нечасто замечают, поскольку он хорошо сливается с опавшими листьями и лесной почвой. Однако в подходящих местах - в лиственных и смешанных лесах, особенно под лещиной, - такие грибы могут расти большими группами. Чаще всего они встречаются в августе и сентябре, но отдельные группы можно найти даже до ноября.
Черная лисичка считается настоящим деликатесом - это редкий и очень вкусный гриб с мягким, глубоким вкусом и характерным слегка ореховым ароматом. Гурманы иногда называют его "бюджетным трюфелем", поскольку даже небольшое количество гриба придает блюду насыщенный и изысканный вкус.
Грибы можно сушить или сразу обжаривать на сливочном или оливковом масле, добавлять в соусы, супы, ризотто, пасту, пиццу и запеканки. Перед приготовлением грибы необходимо тщательно очистить, поскольку внутри их полого плодового тела часто скапливаются песок и лесной мусор. Особенно хорошо они сочетаются со сливками, чесноком, луком и сыром.