Глава Нацобъединения признала - выслать из Латвии нелояльных граждан не получится
Национальное объединение (НО) предлагает добиваться выезда из Латвии нелояльных стране лиц и граждан России, однако глава партии Илзе Индриксоне признает: граждан Латвии выслать невозможно, а оценивать возможную угрозу со стороны конкретных людей должны службы безопасности.
В предвыборной программе НО обещает способствовать выезду из Латвии нелояльных стране лиц и граждан России. В интервью подкасту LETA "Политики! Что это вообще было?!", отвечая на вопрос, кого именно коснется эта инициатива, Индриксоне назвала людей, которые действуют в интересах враждебных государств, и подчеркнула, что оценивать их должны службы безопасности. Политик также указала на людей, которые скрывают гражданство другой страны. Если речь идет о гражданстве государства-агрессора, к таким лицам, по ее мнению, следует проявлять особое внимание.
Однако, уточняя вопрос о возможных действиях в отношении граждан Латвии, Индриксоне признала, что выслать их невозможно. "Их некуда высылать", - сказала глава НО, отметив, что закон этого не позволяет.
На вопрос о том, как работать с людьми, которые не хотят интегрироваться в латвийское общество, Индриксоне ответила, что изменить их убеждения принуждением невозможно. "Мы можем только работать с теми и сотрудничать с теми, кто этого хочет", - сказала политик.
По ее мнению, изучение государственного языка и его использование в повседневной жизни является одним из первых признаков того, что человек хочет жить в Латвии и проявляет уважение к государству. Однако то, что человек на самом деле думает или планирует и лоялен ли он государству, политики не должны определять самостоятельно. В этом вопросе Индриксоне вновь сослалась на службы безопасности, задачей которых является оценивать риски и при необходимости принимать меры.