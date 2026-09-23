Глава Нацобъединения признала - выслать из Латвии нелояльных граждан не получится

По ее мнению, изучение государственного языка и его использование в повседневной жизни является одним из первых признаков того, что человек хочет жить в Латвии и проявляет уважение к государству. Однако то, что человек на самом деле думает или планирует и лоялен ли он государству, политики не должны определять самостоятельно. В этом вопросе Индриксоне вновь сослалась на службы безопасности, задачей которых является оценивать риски и при необходимости принимать меры.