Купили билеты в Дубай? airBaltic отменяет прямые рейсы и предлагает альтернативы
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic решила прекратить прямые полеты между Ригой и Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты) в зимнем сезоне 2026/2027 года. Решение принято после комплексной оценки нескольких факторов, в том числе текущей ситуации в регионе и возможных ограничений, которые могут повлиять на привычные маршруты полетов в Дубай и обратно.
Пассажирам, которые уже забронировали билеты, предложат альтернативы: сменить направление на другое из маршрутной сети airBaltic, получить возврат денег или добраться до Дубая с пересадкой рейсами авиакомпаний-партнеров.
С пассажирами, купившими билеты непосредственно у airBaltic, авиакомпания свяжется индивидуально и предоставит информацию о бронировании и доступных вариантах. Тем, кто приобрел билеты через туристическое агентство, следует обратиться за помощью в соответствующее агентство.
Если необходима дополнительная помощь, связаться с авиакомпанией можно через раздел «Помощь и контакты».
Несмотря на прекращение прямых рейсов, airBaltic планирует и дальше предлагать перелеты между Ригой и Дубаем с пересадкой в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами.
Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации в регионе и регулярно пересматривает расписание с учетом спроса, условий выполнения полетов, общей геополитической обстановки и ситуации в авиационной отрасли. В airBaltic подчеркивают, что безопасность пассажиров и экипажа, а также безопасное выполнение рейсов остаются главным приоритетом.