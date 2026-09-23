Купили билеты в Дубай? airBaltic отменяет прямые рейсы и предлагает альтернативы

Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации в регионе и регулярно пересматривает расписание с учетом спроса, условий выполнения полетов, общей геополитической обстановки и ситуации в авиационной отрасли. В airBaltic подчеркивают, что безопасность пассажиров и экипажа, а также безопасное выполнение рейсов остаются главным приоритетом.