Следующая неделя в Латвии будет теплее нормы - чего ждать после дождей

Во второй половине этой недели погоду будет определять циклон. Временами пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные осадки. Ветер будет переменного направления, периодически порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +5…+12 градусов, местами на побережье будет до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+17 градусов.