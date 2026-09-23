Следующая неделя в Латвии будет теплее нормы - чего ждать после дождей
После сильных дождей в Латвию может вернуться тепло выше +20 градусов. На следующей неделе синоптики обещают больше солнца и преимущественно сухую погоду, хотя ночами местами уже возможны заморозки.
Во второй половине этой недели погоду будет определять циклон. Временами пройдут дожди, во многих районах ожидаются сильные осадки. Ветер будет переменного направления, периодически порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +5…+12 градусов, местами на побережье будет до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+17 градусов.
На следующей неделе и, возможно, во вторую неделю октября значительных осадков не ожидается, а облака будут лишь временами закрывать небо. Преобладать будет слабый восточный и южный ветер.
Прогнозы температуры пока заметно различаются. В самые прохладные ночи в восточных районах возможны небольшие заморозки, а в наиболее теплые дни местами в Латвии, вероятнее всего в Курземе, температура может превысить +20 градусов.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет на два-три градуса теплее нормы. Октябрь в целом прогнозируется немного теплее и суше обычного.