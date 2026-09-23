Кто пройдет в Сейм? Сентябрьский опрос показал шансы партий перед выборами

За "Латвию на первом месте" в сентябре были готовы проголосовать 8,6% опрошенных против 8,3% в августе, за "Прогрессивных" - 8,3% против 7,1%, за Союз зеленых и крестьян - 7,1% против 6,9%. Поддержка Национального объединения снизилась с 7,3% до 6%, объединения "Суверенная власть/Младолатыши" - с 6,3% до 5,9%, а "Нового Единства" - с 5,9% до 4,2%.