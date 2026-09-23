Кто пройдет в Сейм? Сентябрьский опрос показал шансы партий перед выборами
На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть семь политических сил. При этом в сентябре лидерство в партийном рейтинге укрепил "Объединенный список". Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса агентства рыночных и социальных исследований Latvijas fakti, проведенного совместно с компанией Faktu logs.
Если учитывать только респондентов, определившихся с политическим выбором, в парламент прошли бы "Объединенный список", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", Союз зеленых и крестьян, Национальное объединение, "Суверенная власть/Младолатыши" и "Новое Единство". При этом рейтинг "Нового Единства" за последние недели снизился, и партия оказалась близко к проходному порогу.
На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, 15,9% всех опрошенных назвали "Объединенный список", который представляет премьер-министр Андрис Кулбергс. В конце августа эту политическую силу поддерживали 15,6% респондентов.
За "Латвию на первом месте" в сентябре были готовы проголосовать 8,6% опрошенных против 8,3% в августе, за "Прогрессивных" - 8,3% против 7,1%, за Союз зеленых и крестьян - 7,1% против 6,9%. Поддержка Национального объединения снизилась с 7,3% до 6%, объединения "Суверенная власть/Младолатыши" - с 6,3% до 5,9%, а "Нового Единства" - с 5,9% до 4,2%.
Партии "Для развития Латвии", "Мы меняем правила" и "Стабильности!" получили по 2,2% поддержки, "Центр согласия" - 1,8%. Еще три включенные в рейтинг политические силы - "Восходящее солнце для Латвии", список Гобземса и Новая консервативная партия - набрали по 1% или менее.
Среди тех, кто уже определился с выбором, результаты распределились следующим образом: "Объединенный список" - 23,8%, "Латвия на первом месте" - 12,9%, "Прогрессивные" - 12,4%, Союз зеленых и крестьян - 10,6%, Национальное объединение - 8,9%, "Суверенная власть/Младолатыши" - 8,7%, "Новое Единство" - 6,2%. Такой пересчет позволяет лучше оценить возможные результаты партий на выборах и их шансы преодолеть 5-процентный барьер.
Читайте продолжение после рекламы
В сентябре 20% опрошенных еще не решили, за кого голосовать, а 12,9% заявили, что не будут участвовать в выборах. В августе эти показатели составляли 23,1% и 10,7% соответственно.
Опрос Latvijas fakti совместно с Faktu logs провели в сентябре, опросив 1018 граждан Латвии.
Выборы в 15-й Сейм запланированы на первую субботу октября.