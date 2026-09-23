Не только проценты: airBaltic может заплатить за новый заем еще 52,5 млн евро комиссий
Латвийской авиакомпании airBaltic за новое финансирование придется платить не только проценты, но и дополнительные комиссии. Их общая сумма может достигнуть 52,5 млн евро. Это следует из временного решения суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Авиакомпания airBaltic получила обязательство кредиторов предоставить до 350 млн евро, чтобы она могла продолжать работу во время пересмотра своих долгов по американской процедуре Chapter 11. Такое финансирование называется DIP: это заем для компании, которая проходит реорганизацию под защитой суда и при этом продолжает работать.
Ранее сообщалось, что процентная ставка по займу составит около 12% годовых. Она складывается из базовой ставки SOFR и дополнительных восьми процентных пунктов. Однако документы предусматривают еще три комиссии, каждая из которых составляет 5% от всей суммы финансирования в 350 млн евро.
За что airBaltic придется доплатить
Первая комиссия составляет 17,5 млн евро. Это плата за готовность кредиторов предоставить все 350 млн евро. Она предусмотрена даже в том случае, если авиакомпания не воспользуется всей доступной суммой.
Вторая комиссия, также 17,5 млн евро, взимается при вступлении соглашения о финансировании в силу.
Обе суммы не нужно будет выплачивать сразу: их добавят к основному долгу. Таким образом, задолженность увеличится на 35 млн евро, и на эту дополнительную сумму тоже будут начисляться проценты до ее погашения.
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Третья комиссия составляет еще 17,5 млн евро. Это платеж при возврате займа и выходе из процедуры. Его необходимо будет внести деньгами. Документы предусматривают его в том числе при досрочном погашении или требовании вернуть заем раньше срока.
Дополнительные расходы могут оказаться еще выше
Помимо этих трех комиссий, документы допускают компенсацию кредиторам за досрочный возврат займа. Смысл такой платы в том, чтобы возместить им часть процентов и комиссий, которые они получили бы, если бы заем действовал до первоначально установленного срока.
Будет ли применяться эта компенсация, зависит от окончательного решения суда. Ее возможный размер пока неизвестен.
Предусмотрена и отдельная плата посреднику, который занимается организационным сопровождением финансирования. Ее размер указан в отдельном соглашении и в открытых судебных документах не раскрывается. Таким образом, 52,5 млн евро - это сумма трех известных комиссий, а не всех возможных дополнительных расходов.
Прежний план дорогого займа отменяется
Как уже сообщалось, airBaltic начала пересмотр своих финансовых обязательств по американской процедуре Chapter 11. На время этого процесса компания получает защиту от требований кредиторов. Прежний план привлечь у держателей облигаций до 257 млн евро под 25% годовых реализован не будет.
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При этом группа держателей облигаций Ad Hoc Group уже подала в суд возражения против условий нового финансирования. Ей принадлежит часть обеспеченных облигаций airBaltic со ставкой 14,5% и сроком погашения в 2029 году. Группа оспаривает порядок предоставления нового займа и связанные с ним ограничения прав владельцев облигаций.
По итогам процедуры должен быть подготовлен план реорганизации, который утвердит суд. Ожидается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.
По заявлению airBaltic, полеты и обслуживание пассажиров продолжаются в обычном режиме. Авиакомпания сообщает, что рейсы будут выполняться по расписанию, купленные билеты и бронирования остаются действительными. Пассажиры могут приобретать новые билеты и пользоваться услугами перевозчика как прежде.
Часть процентов уже решили добавить к долгу
В августе держатели облигаций согласились, что два ближайших процентных платежа airBaltic не будет выплачивать деньгами. Суммы, которые компания должна была перечислить 14 августа и 14 ноября 2026 года, добавят к основному долгу по облигациям.
Кроме того, до ноября 2026 года компанию временно освободили от требования поддерживать установленный минимальный запас доступных денежных средств. Эти решения должны дать перевозчику больше возможностей для выполнения обновленного бизнес-плана.
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Компания увеличила оборот, но осталась в убытке
В 2025 году оборот группы airBaltic вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. Убытки сократились в 2,7 раза, но по-прежнему достигали 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Сейчас Латвийскому государству принадлежат 88,37% акций перевозчика, Lufthansa - 10%, компании датского предпринимателя Ларса Тусена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Уставный капитал airBaltic составляет 41,819 млн евро.