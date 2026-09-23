Не только проценты: airBaltic может заплатить за новый заем еще 52,5 млн евро комиссий

Авиакомпания airBaltic получила обязательство кредиторов предоставить до 350 млн евро, чтобы она могла продолжать работу во время пересмотра своих долгов по американской процедуре Chapter 11. Такое финансирование называется DIP: это заем для компании, которая проходит реорганизацию под защитой суда и при этом продолжает работать.