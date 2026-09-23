"Альянс должен прислушиваться к латышам": эксперт о реакции НАТО на российские угрозы
Латвию в Вашингтоне называют образцовым союзником, но ее безопасность зависит и от решений, на которые Рига не может повлиять напрямую. США переключают внимание на Китай, запасы вооружений ограничены, а Россия продолжает испытывать Запад на прочность. Почему НАТО пора пересмотреть реакцию на гибридные атаки и какие уступки Москве могут стать опасной ошибкой, в интервью агентству LETA рассказал старший научный сотрудник американского Гудзоновского института, директор Центра Европы и Евразии Питер Раф.
Почему к небольшой Латвии прислушиваются в Вашингтоне
По оценке Рафа, влияние стран Балтии в американской столице заметно больше, чем можно было бы ожидать с учетом численности их населения. Особенно хорошо их интересы представлены в Конгрессе. При этом подходы двух основных американских партий к Европе традиционно различаются: демократы чаще выстраивают отношения через Брюссель и Берлин, а республиканцы больше внимания уделяют странам восточного фланга НАТО.
В этих государствах, поясняет эксперт, республиканцы ценят понимание российской угрозы, проамериканские настроения, приверженность национальным интересам и экономический потенциал. Администрацию Дональда Трампа он при этом называет особой, не вполне укладывающейся в привычные модели.
Латвия, по словам Рафа, заслужила хорошую репутацию конкретными действиями: расходами на оборону, размещением союзных войск, развитием собственных военных возможностей и последовательной оценкой угроз со стороны России.
"Ее оборонные расходы в процентах от внутреннего валового продукта вызывают зависть у других членов альянса", - говорит исследователь.
Он отмечает, что американские чиновники охотно используют в отношении Латвии определение "образцовый союзник". При этом страны Балтии остаются одновременно и получателями, и поставщиками безопасности: им необходима военная поддержка партнеров, но они сами помогают союзникам лучше понимать характер угроз.
Американского оружия на все направления не хватает
Одна из проблем, которую Рига не может решить самостоятельно, связана с ограниченными ресурсами США. По словам Рафа, Вашингтон вынужден одновременно учитывать потребности Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и возможное обострение в Азии.
Читайте продолжение после рекламы
Исследователь указывает, что операция Epic Fury против Ирана потребовала большого количества дорогих и сравнительно редких американских вооружений. Это, по его оценке, влияет в том числе на доступность средств противовоздушной обороны PAC-3 для Украины. Одновременно США планируют действия на случай кризиса в Южно-Китайском море и должны сохранять вооружения для собственных сил.
"Все это ограничивает объем и уровень, в которых американская администрация могла бы быть готова отправлять Украине больше вооружений определенных категорий", - объясняет Раф.
В этой ситуации он видит для Латвии две возможности. Первая - добиваться общей европейско-американской стратегии в отношении Китая. Вторая - помогать латвийским предприятиям входить в цепочки поставок оборонной промышленности США. Перспективным направлением эксперт считает беспилотники, отмечая инженерные кадры и возможности латвийских производителей.
Европе придется больше производить самой
Раф считает, что Европе необходимо как можно быстрее повышать военную готовность. Где-то для этого эффективнее закупать американское вооружение, а где-то - развивать собственные технологии, в том числе программное обеспечение и космическую инфраструктуру.
В качестве примера уже достигнутого прогресса он приводит производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов немецкой компанией Rheinmetall. По его словам, еще несколько лет назад нынешние объемы казались недостижимыми.
Однако увеличение оборонных бюджетов меняет и политические ожидания. Когда расходы растут до 3%, 4% или 5% внутреннего валового продукта, правительствам становится сложнее объяснять избирателям, почему значительная часть средств уходит за океан, особенно если собственная промышленность переживает трудности.
Читайте продолжение после рекламы
"Поэтому американским компаниям придется стать более европейскими. Надеюсь, начнут появляться совместные предприятия", - говорит Раф.
Одним из решений он считает компании с головным офисом в США и производством в Европе. Такая модель, по его мнению, позволит объединить американские технологии, европейские кадры и возможности финансирования, а также частично преодолеть барьеры, возникающие из-за тарифов.
При этом эксперт полагает, что европейские страны должны подкреплять собственными действиями просьбы к Вашингтону увеличить помощь Украине. В частности, по его оценке, у Испании и Греции есть ресурсы противовоздушной обороны, которые могли бы быть использованы для поддержки украинцев.
"Очень важно, чтобы Европа была готова сама делать все то, чего она требует от США", - подчеркивает он.
Дешевый дрон и ракета за миллион долларов
Говоря о гибридных атаках, Раф обращает внимание на проблему стоимости защиты. Россия может отправить в сторону Европы сравнительно дешевый беспилотник, а его перехват потребует значительно более дорогих средств.
В качестве условного примера он описывает дрон из пенопласта и дерева стоимостью в несколько десятков тысяч долларов, для уничтожения которого поднимают истребитель и используют ракету за миллион.
"Кремль может прийти к выводу, что таким образом можно выиграть эту войну оборонных экономик", - предупреждает исследователь.
По его мнению, НАТО необходимо учитывать украинский опыт: развивать сети датчиков и сочетать их с относительно дешевыми средствами перехвата. Он упоминает даже такие простые решения, как пулеметы на пикапах, уточняя, что не предлагает автоматически переносить эту модель на весь альянс. Главный вопрос - как сделать защиту эффективной без несоразмерных расходов.
Читайте продолжение после рекламы
Но дело, считает Раф, не только в технике. Западу также необходимо договориться о том, как оценивать действия в "серой зоне". Он приводит пример кражи данных: физическое проникновение иностранных агентов в государственное учреждение воспринималось бы как очевидное нападение, тогда как масштабная кибератака нередко вызывает менее определенную реакцию.
"Нам нужно переходить и в наступление"
Одной лишь защитой проблему не решить, убежден эксперт. По его мнению, Кремль должен понимать, что гибридные атаки повлекут ответные действия.
"На мой взгляд, нам нужно переходить и в наступление", - заявляет Раф.
В качестве гипотетического примера он предлагает представить ответ на кражу важных данных у государственного учреждения одной из стран Балтии: отключение света в московском метро на час в период интенсивного движения. Это предложение самого исследователя, а не озвученный план НАТО.
Раф признает риск эскалации, особенно значимый для государств рядом с Россией. Поэтому, подчеркивает он, подобные решения должны приниматься совместно, а небольшим странам необходимо гарантировать поддержку крупных союзников.
"Именно поэтому, во-первых, такая ответная реакция должна быть решением альянса, а малым государствам должна быть гарантирована поддержка крупных стран", - говорит эксперт.
По его оценке, Россия сейчас ограничена войной против Украины и не находится в положении, позволяющем начать масштабную войну с НАТО. Это именно оценка Рафа, на которой он основывает свой призыв рассматривать более активные контрмеры.
Читайте продолжение после рекламы
Ответ, добавляет исследователь, необязательно должен повторять характер первоначальной атаки. Среди возможных вариантов он упоминает усиление поддержки Украины. При выборе мер, по его словам, необходимо учитывать риски и сохранять единство союзников.
Определяя, какой уровень российских действий становится неприемлемым, альянсу следует прежде всего слушать страны, которые сталкиваются с ними непосредственно.
"Думаю, альянс должен прислушиваться к латышам, эстонцам, полякам, литовцам - ко всем, кто с этим сталкивается", - подчеркивает Раф.
Чего Трамп хочет от отношений с Россией
Стратегию нынешней американской администрации в отношении Москвы эксперт называет нетрадиционной. С одной стороны, в Вашингтоне понимают, что Россия представляет угрозу. С другой - Трамп стремится завершить войну, а часть его окружения видит возможности для последующего восстановления экономических отношений с Москвой.
При этом, по словам Рафа, сохраняется понимание: пока война продолжается, нормализация отношений невозможна.
Особенность подхода Трампа исследователь связывает с ролью личных контактов. Отношения с конкретным лидером могут влиять на то, какими американский президент представляет отношения между государствами. По оценке Рафа, Трамп учитывал европейские опасения по поводу Украины, но одновременно пытался продвигать переговорные решения, против которых выступал Киев.
Читайте продолжение после рекламы
Связь между поддержкой Украины и сдерживанием Китая эксперт считает противоречивой. Американская решимость помогать Киеву посылает Пекину важный сигнал. Но каждое переданное вооружение уменьшает количество систем, доступных американским силам на другом направлении. "Поддержка Украины усиливает сдерживание Китая", - отмечает Раф. Однако быстро устранить материальную сторону этой проблемы пока не удалось: наращивание производства боеприпасов в США, по его словам, идет медленнее, чем ожидалось.
Две ошибки, которые могут дорого обойтись Западу
Главные риски в отношениях с Россией Раф связывает с возможными уступками за счет Украины и решениями о безопасности восточного фланга НАТО, принятыми без достаточного согласования с союзниками.
Первой серьезной ошибкой, по его мнению, стало бы давление на Киев с требованием согласиться на отступление за нынешнюю линию фронта.
"Это лишь побудило бы россиян сохранять свою максималистскую позицию и продолжать продвижение", - считает исследователь.
Второй ошибкой он называет несогласованный пересмотр размещения западных сил и военных баз в странах, которые сильнее всего ощущают российскую угрозу. Для Латвии этот вопрос непосредственно связан с присутствием союзников и надежностью коллективной обороны.
Раф поддерживает цель прекратить войну и гибель людей, но предупреждает о риске договоренностей, которые Москва могла бы воспринять как подтверждение эффективности давления. В описанном им неблагоприятном сценарии Россия попыталась бы расколоть Европу и США, одновременно продолжая добиваться уступок от Украины. Сам эксперт отдельно оговаривает, что речь идет о предположении о худшем развитии событий.
Читайте продолжение после рекламы
Для Латвии его основной совет остается прежним: развивать собственные военные возможности и оборонные предприятия, одновременно сохраняя тесные связи с США. Усиление Европы, в его понимании, должно укреплять общую оборону союзников и их способность сдерживать Россию.