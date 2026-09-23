"Альянс должен прислушиваться к латышам": эксперт о реакции НАТО на российские угрозы

По оценке Рафа, влияние стран Балтии в американской столице заметно больше, чем можно было бы ожидать с учетом численности их населения. Особенно хорошо их интересы представлены в Конгрессе. При этом подходы двух основных американских партий к Европе традиционно различаются: демократы чаще выстраивают отношения через Брюссель и Берлин, а республиканцы больше внимания уделяют странам восточного фланга НАТО.