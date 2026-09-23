Смертельная авария у Сените: водителя пришлось извлекать из обломков Volvo
Во вторник в Латвии зарегистрировали 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще 12 пострадали.
Вчера около 22:00 на Видземском шоссе, возле Сените, легковой автомобиль Volvo врезался в стоявший на обочине грузовик. Водитель легкового автомобиля погиб. Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.
Легковой автомобиль был настолько сильно разбит, что для извлечения водителя из его обломков потребовалась помощь спасателей.
Десять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, по одному - в Земгале и Курземе. Среди пострадавших были три велосипедиста, один водитель электросамоката и один пешеход.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала трех водителей. Двое из них находились в настолько сильном опьянении, что их нарушения повлекли уголовную ответственность. У них конфискуют транспортные средства либо взыщут их стоимость.
За превышение скорости вчера составили 151 протокол. В Рижском регионе наказали 14 водителей, в Земгале - 43, в Видземе - 36, в Латгале и Курземе - по 29.
Всего за сутки полиция составила 417 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.