В Латвии ветер начнет стихать, но дождей избежать не удастся.
В Латвии
Сегодня 09:08
Серая среда с редкими прояснениями: воздух в Латвии прогреется до +16 градусов
В среду в Латвии временами ожидается дождь, небо будет преимущественно облачным, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня на западе Курземе сохранится солнечная погода. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
Ветер ослабеет, в Латгале и Видземе он сменится на восточный, а на побережье Курземе ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду.
В Риге больше осадков выпадет утром, к вечеру облаков станет меньше. В утренние часы сохранится порывистый северный ветер, но со второй половины дня ожидается слабый ветер и штиль. Воздух прогреется лишь до +13...+14 градусов.
Погоду определяет циклон. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1011 гектопаскалей в Латгале до 1019 гектопаскалей в Курземе.