"Пришло время": Трамп и Зеленский в Нью-Йорке заговорили о новой встрече с Путиным и возможной сделке
В Нью-Йорке проходит встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Главными темами стали возможное завершение войны, переговоры с Владимиром Путиным, взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и поставки Украине систем Patriot.
Перед началом переговоров Трамп заявил, что рассчитывает на дальнейшие контакты с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - сказал американский президент.
По словам Трампа, он считает возможным достижение соглашения между Россией и Украиной, однако раскрывать его возможные условия пока не хочет. "Я думаю, что они придут к соглашению. Я не хочу говорить, в чем именно будет заключаться это соглашение", - заявил он.
Позже Дональд Трамп вновь вернулся к этой теме, отметив, что обсуждал возможные договоренности в том числе с Путиным.
"Думаю, они заключат сделку. Но я не хочу раскрывать, в чем заключается сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным. Считаю, что что-то состоится", - сказал президент США.
Трамп также заявил, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский заинтересованы в прекращении войны. "Пришло время. Слишком много людей погибает, и никто этого не хочет", - сказал он.
Удары по российским НПЗ и цены на дизель
Отдельной темой стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, они заметно повлияли на российскую нефтепереработку и ситуацию на рынке дизельного топлива.
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"Это серьезно повлияло на цену дизельного топлива. Цена дизеля значительно выросла, но мы об этом поговорим. Это, безусловно, серьезно ударило по России", - заявил он.
В последние недели вопрос действительно оказался в центре внимания Вашингтона. Reuters сообщал, что Зеленский приехал на встречу с предложениями по взаимной деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре. Киев заявляет о готовности сократить такие атаки со своей стороны, если Россия также прекратит удары по украинской энергетике.
Зеленский готов встретиться с Путиным
"Надеюсь, мы закончим эту войну до зимы и Трамп нам в этом поможет", - сказал президент Украины.
По его словам, Трамп способен организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры США, Украины и России смогут непосредственно обсудить наиболее сложные вопросы.
"Я готов встретиться с Путиным в любое время. Смейтесь, не смейтесь, ненавидьте друг друга, враги - все это понятно. Вы хотите закончить войну? Садитесь, говорите", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что не считает исторические аргументы оправданием войны. "Когда люди говорят о прекращении войны и ссылаются на исторические причины - это, честно говоря, полная чушь. Если хочешь закончить войну, ты ее не начинаешь. Если хочешь решить проблему, ты ее решаешь. Но, я думаю, Путин не готов к трехсторонней встрече и не готов заканчивать войну", - сказал Зеленский.
На встрече обсудят Patriot
Еще одним важным вопросом стали системы противовоздушной обороны Patriot. Трамп подтвердил, что эта тема будет обсуждаться с Зеленским.
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Ранее в тот же день Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил, что Украина особенно нуждается в средствах перехвата баллистических ракет перед зимой. По его словам, американские системы Patriot сейчас невозможно полноценно заменить другими средствами.
Reuters также сообщал перед переговорами, что получение дополнительных Patriot должно стать одной из ключевых тем встречи Зеленского и Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатический процесс. За два дня до встречи Зеленский и Трамп поговорили по телефону и договорились продолжить обсуждение в Нью-Йорке. Тогда украинский президент заявил, что видит "дипломатическую динамику" и возможность шагов по деэскалации.