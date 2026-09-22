"Пришло время": Трамп и Зеленский в Нью-Йорке заговорили о новой встрече с Путиным и возможной сделке

Он также подчеркнул, что не считает исторические аргументы оправданием войны. "Когда люди говорят о прекращении войны и ссылаются на исторические причины - это, честно говоря, полная чушь. Если хочешь закончить войну, ты ее не начинаешь. Если хочешь решить проблему, ты ее решаешь. Но, я думаю, Путин не готов к трехсторонней встрече и не готов заканчивать войну", - сказал Зеленский.