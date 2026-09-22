"Москва празднует": снятие санкций с Усманова и Фридмана вызвало скандал

Как писала Financial Times, в начале сентября Франция присоединилась к Словакии с требованием исключить Усманова из списка. Париж связывал этот вопрос с попыткой договориться об освобождении французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Reuters сообщало, что позднее Люксембург потребовал отменить санкции против Фридмана. По данным дипломатов, на которых ссылалось Euronews, Словакия также заблокировала сохранение Фридмана в списке.