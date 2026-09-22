"Москва празднует": снятие санкций с Усманова и Фридмана вызвало скандал
Европейский союз (ЕС) договорился продлить санкции против более 2600 физических и юридических лиц на три года, одновременно исключив из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия, которая до последнего выступала против их исключения, в итоге воздержалась и ввела собственные ограничения против обоих бизнесменов. Решение вызвало резкую реакцию Украины и споры внутри латвийского правительства.
Договоренность была достигнута во вторник после двух недель сложных переговоров. Исключение Усманова и Фридмана из европейского санкционного списка предусматривает отмену замораживания их активов и запрета на поездки на уровне ЕС.
Одновременно остальные индивидуальные санкции продлены сразу на 36 месяцев. Ранее их продлевали каждые полгода, что позволяло отдельным странам регулярно выдвигать условия и угрожать блокированием общего решения. В списке остаются более 2600 человек, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России против Украины, в том числе Владимир Путин.
Представитель ирландского председательства в Совете ЕС, руководивший переговорами, признал, что решение далось трудно, однако подчеркнул: трехлетний срок делает санкционную систему более устойчивой и предсказуемой.
Почему Усманова и Фридмана исключили из списка
По сообщениям международных СМИ, за снятие ограничений выступали несколько стран ЕС, руководствовавшихся собственными интересами.
Как писала Financial Times, в начале сентября Франция присоединилась к Словакии с требованием исключить Усманова из списка. Париж связывал этот вопрос с попыткой договориться об освобождении французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Reuters сообщало, что позднее Люксембург потребовал отменить санкции против Фридмана. По данным дипломатов, на которых ссылалось Euronews, Словакия также заблокировала сохранение Фридмана в списке.
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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что на исключении двух олигархов настаивали три государства ЕС. Называть их она отказалась, сославшись на ограниченный доступ к информации о внутренних процедурах союза.
По оценке министра, опасность этого решения заключается в том, что оно было принято по политическим причинам, без юридических оснований. Браже отметила, что прежде людей исключали из санкционных списков по правовым основаниям или в связи со смертью.
Латвия сначала остановила решение, а затем воздержалась
В понедельник вечером возражения Латвии приостановили принятие договоренности. Тогда и премьер-министр Андрис Кулбергс, и глава МИД Байба Браже публично заявляли, что продление санкций не должно оплачиваться исключением двух олигархов. Однако во вторник Латвия выбрала конструктивное воздержание, позволив остальным странам принять решение.
После заседания правительства Кулбергс объяснил, что Латвия оказалась перед выбором: продолжать добиваться сохранения Усманова и Фридмана в списке, рискуя прекращением санкций против остальных 2600 фигурантов, либо не блокировать общий пакет. При этом, подчеркнул премьер, отношение Латвии к обоим олигархам не изменилось.
Браже уточнила, что решение о продлении ограничений требовалось принять до полуночи вторника. Предложение Латвии дать дополнительное время для переговоров не получило поддержки. По ее словам, неделей ранее Рига уже добилась продления срока действия санкций еще на неделю.
Министр подчеркнула, что Латвия оставалась последней страной ЕС, выступавшей против исключения Усманова и Фридмана.
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"Мы прошли несколько кругов ада на переговорах как внутри ЕС, так и за его пределами, в том числе с украинскими и французскими коллегами", - заявила Браже.
По ее словам, трехлетний срок действия санкций позволит снизить политическое давление при их продлении. Она также сообщила, что в октябре планируется добавить в список еще около 1600 физических и юридических лиц.
В Латвии ограничения для обоих олигархов сохранятся
Во вторник латвийское правительство ввело против Усманова и Фридмана национальные финансовые ограничения и запрет на въезд. Соответствующие проекты распоряжений подготовил МИД.
В документах правительства указано, что оба бизнесмена соответствуют критериям применения национальных санкций против лиц, связанных с российской военной агрессией против Украины.
В течение шести недель после введения финансовых ограничений Усманов и Фридман должны сообщить Службе финансовой разведки о принадлежащих им или находящихся в их владении, распоряжении либо под контролем средствах и экономических ресурсах под юрисдикцией Латвии.
Браже подчеркнула, что решения о европейских и национальных санкциях были взаимосвязаны. Возможность вводить такие ограничения правительство получило благодаря принятому в прошлом году национальному регулированию.
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Украина назвала решение ЕС самоубийственным
Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал исключение олигархов из списка. После переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке он назвал сигналы об отмене санкций "самоубийственными и контрпродуктивными".
Зеленский подчеркнул, что решение принято на фоне продолжающихся российских ударов, когда даже во время Генеральной Ассамблеи ООН в украинских регионах звучат воздушные тревоги из-за дронов и баллистических ракет.
"Войны заканчиваются благодаря решимости и силе, а не снисходительности к людям, приближенным к агрессору", - заявил президент Украины.
Одновременно он поблагодарил фон дер Ляйен за готовность работать над включением новых российских граждан в санкционные списки.
Еще до завершения переговоров Зеленский призывал сохранить ограничения против Усманова и Фридмана и благодарил Латвию за ее возражения. По его словам, санкции должны продлеваться своевременно и без условий, пока Москва не начнет серьезные мирные переговоры и не предпримет конкретные шаги для прекращения войны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал исключение олигархов позорным и не имеющим оправдания.
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"Москва празднует, потому что добилась того, чего хотела: ощущения безнаказанности, унижения ЕС и раскола среди европейцев", - написал он в социальных сетях. Сибига призвал все страны ЕС ввести собственные национальные санкции против Усманова и Фридмана.
Кулбергс сообщил о договоренностях с Францией в сфере обороны
Кулбергс заявил, что в ночь перед принятием решения обсуждал ситуацию с Зеленским и другими представителями Украины, которые, по его словам, понимают положение Латвии.
Премьер также сообщил об интенсивных контактах с руководителями европейских государств, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, разговоры касались не только санкций, но и сотрудничества в сфере безопасности.
Как утверждает Кулбергс, Макрон согласился начать переговоры о присоединении Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания Forward Nuclear Deterrence Initiative. Для начала обсуждений в Латвию в ближайшее время должна прибыть французская делегация.
Кроме того, по словам премьера, Франция выразила готовность усилить военное присутствие в Латвии, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Министерствам иностранных дел и обороны поручено подготовить позицию Латвии, конкретную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров.
В латвийском правительстве возник спор о работе МИД
Обстоятельства принятия решения вызвали разногласия внутри Латвии. Кулбергс заявил, что ему пришлось срочно подключиться к вопросу после звонка премьер-министра Ирландии в понедельник. Он признал, что проблема фактически "свалилась ему на голову", и подчеркнул, что санкционная политика относится прежде всего к обязанностям министра иностранных дел.
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По словам премьера, обсудить произошедшее с Браже он на тот момент не успел, поскольку она находилась в Нью-Йорке.
Министр внутренних дел Янис Домбрава также раскритиковал работу МИД. По его словам, Национальное объединение считает неприемлемой организацию процесса: международные СМИ обсуждали вопрос почти неделю, а премьера подключили лишь в последний момент. Партия намерена оформить отдельное мнение по этому вопросу.
Браже, в свою очередь, заявила, что президент, премьер-министр и его бюро были проинформированы о ходе принятия решения, а действия координировались. Она пояснила, что во вторник потребовался мандат правительства, поскольку согласие на компромисс означало отступление от прежней жесткой позиции Латвии.
Колс предупредил об опасном политическом прецеденте
Депутат Европарламента от Национального объединения Рихард Колс назвал исключение Усманова и Фридмана ценой продления санкций на три года. Сам переход к трехлетнему сроку он считает давно необходимым, но обстоятельства сделки подверг резкой критике.
По мнению депутата, политическое снятие ограничений подрывает аргументы ЕС о том, что санкции основаны на доказательствах и правовых процедурах. Он также раскритиковал увязку санкционного вопроса с предложениями о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.
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Колс предупредил, что подобные договоренности могут поощрять авторитарные режимы использовать задержанных граждан ЕС для давления на европейские правительства.
"Ящик Пандоры, однажды открытый, так просто уже не закрыть", - заявил он.
При этом депутат подчеркнул, что другие государства ЕС могут последовать примеру Латвии и ввести национальные санкции против обоих олигархов.