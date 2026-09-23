Все уехали, а они остались: два брата оказались в кювете на Лиепайском шоссе

Райво рассказал, что дорожные работы на этом участке идут уже довольно долго, поэтому водители привыкли соблюдать здесь повышенную осторожность. В результате происшествия ни он, ни его брат не пострадали. При этом проезжавшие мимо водители сначала почти не обращали внимания на оказавшийся в кювете микроавтобус.