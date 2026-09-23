Все уехали, а они остались: два брата оказались в кювете на Лиепайском шоссе
Вчера утром на Лиепайском шоссе водитель микроавтобуса и его брат попали в неприятную ситуацию. Хотя автомобиль оказался в кювете, оба смогли самостоятельно выбраться из него. Другим участникам движения происшествие серьезных затруднений не создало.
В то утро на участке дороги продолжались ремонтные работы, а техника постепенно продвигалась в сторону Риги. Большинство водителей, которые ехали со стороны Лиепаи, останавливались перед техникой, перекрывавшей их полосу, чтобы пропустить встречный транспорт. Однако Райво, который вместе с братом ехал на работу, столкнулся с другой ситуацией, сообщает "Degpunktā".
"Мы ехали с соблюдением скорости, дистанция тоже была достаточной, но машина, которая ехала со стороны Лиепаи, решила срочно обогнать дорожных рабочих. Впереди был грузовик, который резко затормозил. Чтобы избежать столкновения, мы ушли на обочину, но она оказалась мягкой, и мы просто соскользнули вниз. Асфальт новый и скользкий", - рассказал водитель микроавтобуса Райво.
Возможно, именно прицеп не дал микроавтобусу полностью перевернуться и помог автомобилю сохранить достаточно устойчивое положение. Благодаря этому оба находившихся внутри мужчины смогли без проблем выбраться наружу.
Райво рассказал, что дорожные работы на этом участке идут уже довольно долго, поэтому водители привыкли соблюдать здесь повышенную осторожность. В результате происшествия ни он, ни его брат не пострадали. При этом проезжавшие мимо водители сначала почти не обращали внимания на оказавшийся в кювете микроавтобус.
"Человек спешил, решил пойти на обгон и, конечно, уехал. Грузовик тоже уехал. Мы ни с кем не столкнулись, просто сами съехали в кювет. За нами в тот момент никого не было, дорога была пустая", - рассказал Райво.
После аварии братья ожидали эвакуатор, вызванный через страховую компанию. Он должен был вытащить микроавтобус из кювета, чтобы мужчины смогли продолжить путь.