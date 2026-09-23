Прокурор обещает, что в деле Rail Baltica ответственность чиновников оценивается независимо от их статуса
Кто ответит за неверные решения при строительстве Rail Baltica? Генпрокурор Армин Мейстерс заявил, что следствие проверяет действия всех должностных лиц, участвовавших в реализации проекта.
Вопрос об ответственности должностных лиц за решения, принятые при реализации Rail Baltica, в том числе за строительство железнодорожной линии до аэропорта, также рассматривается в рамках уголовного процесса. Об этом в эфире TV24 заявил генеральный прокурор Латвии Армин Мейстерс.
Позвонивший в студию зритель программы напрямую спросил, почему к ответственности не привлекают конкретных должностных лиц. "Почему к ответственности не привлекают тех министров, которые приняли решение строить Rail Baltica до аэропорта? Мы ведь не какая-то великая держава. Нам не было необходимости так строить до аэропорта", - прозвучал вопрос в эфире.
Мейстерс в ответ подчеркнул, что следствие не ограничивает круг проверяемых лиц их политическим статусом или занимаемой должностью. "Ответственность всех задействованных должностных лиц в процессе проектирования и строительства Rail Baltica оценивается в рамках этого уголовного процесса", - уверяет генпрокурор.
По его словам, следствие выясняет, кто именно и каким образом участвовал в принятии решений и реализации проекта. Оцениваются действия каждого человека, его степень вовлеченности и возможная ответственность.
"Если будут основания, независимо от политического статуса человека, его принадлежности и так далее, будет принято решение об ответственности", - пообещал Мейстерс.
Он отдельно подчеркнул, что в рамках расследования заранее не установлен перечень лиц, которые не могут быть привлечены к проверке из-за своего положения. "Мы никого не исключили, никого не утвердили. Кто в этом процессе участвовал - его действия, участие и ответственность оцениваются", - заявил генеральный прокурор.