Прокурор обещает, что в деле Rail Baltica ответственность чиновников оценивается независимо от их статуса
Фото: LETA
Генпрокурор Армин Мейстерс рассказал о проверке решений чиновников по проекту Rail Baltica.
В Латвии

Прокурор обещает, что в деле Rail Baltica ответственность чиновников оценивается независимо от их статуса

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Кто ответит за неверные решения при строительстве Rail Baltica? Генпрокурор Армин Мейстерс заявил, что следствие проверяет действия всех должностных лиц, участвовавших в реализации проекта.

Вопрос об ответственности должностных лиц за решения, принятые при реализации Rail Baltica, в том числе за строительство железнодорожной линии до аэропорта, также рассматривается в рамках уголовного процесса. Об этом в эфире TV24 заявил генеральный прокурор Латвии Армин Мейстерс. 

Позвонивший в студию зритель программы напрямую спросил, почему к ответственности не привлекают конкретных должностных лиц. "Почему к ответственности не привлекают тех министров, которые приняли решение строить Rail Baltica до аэропорта? Мы ведь не какая-то великая держава. Нам не было необходимости так строить до аэропорта", - прозвучал вопрос в эфире.

Мейстерс в ответ подчеркнул, что следствие не ограничивает круг проверяемых лиц их политическим статусом или занимаемой должностью. "Ответственность всех задействованных должностных лиц в процессе проектирования и строительства Rail Baltica оценивается в рамках этого уголовного процесса", - уверяет генпрокурор.

По его словам, следствие выясняет, кто именно и каким образом участвовал в принятии решений и реализации проекта. Оцениваются действия каждого человека, его степень вовлеченности и возможная ответственность.

"Если будут основания, независимо от политического статуса человека, его принадлежности и так далее, будет принято решение об ответственности", - пообещал Мейстерс.

Он отдельно подчеркнул, что в рамках расследования заранее не установлен перечень лиц, которые не могут быть привлечены к проверке из-за своего положения. "Мы никого не исключили, никого не утвердили. Кто в этом процессе участвовал - его действия, участие и ответственность оцениваются", - заявил генеральный прокурор.

Темы

TV24Rail BalticaГосударственная прокуратура

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