Прокурор обещает, что в деле Rail Baltica ответственность чиновников оценивается независимо от их статуса

Позвонивший в студию зритель программы напрямую спросил, почему к ответственности не привлекают конкретных должностных лиц. "Почему к ответственности не привлекают тех министров, которые приняли решение строить Rail Baltica до аэропорта? Мы ведь не какая-то великая держава. Нам не было необходимости так строить до аэропорта", - прозвучал вопрос в эфире.