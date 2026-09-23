Не только налоги: что на самом деле спасло госбюджет Латвии от дефицита
Хотя удорожание топлива вызывает обеспокоенность населения и правительства, у скачка цен на энергоносители в краткосрочной перспективе может быть и другая сторона. Способствует ли подорожание энергоресурсов более эффективному пополнению госказны налогами?
В совокупном государственном бюджете по итогам восьми месяцев образовался профицит. Но что это на самом деле говорит о финансовом положении государства? Хотя налогов собрано больше, чем в прошлом году, их поступления отстают от запланированных, и профицит еще не означает, что с бюджетом все в порядке, сообщает Lsm.lv.
За восемь месяцев прошлого года в бюджете был дефицит в размере 257 млн евро, в этом году - профицит почти в 128 млн евро. Таким образом, за год баланс улучшился почти на 385 млн евро, и главная причина этого в том, что доходы росли быстрее расходов. Однако важно понимать, откуда появились дополнительные деньги. В виде налогов собрано на 6% больше, чем в прошлом году, однако еще стремительнее росли объемы зарубежных средств, в основном платежей из фондов Европейского союза (ЕС) и Фонда восстановления. Таким образом, профицит возник не только благодаря увеличению налоговых поступлений - существенную роль сыграло и финансирование ЕС.
Увеличение налоговых поступлений в основном обеспечили социальные взносы и налог на добавленную стоимость, чему способствовал рост зарплат и потребления. Однако планом было предусмотрено еще больше доходов - до запланированного уровня не хватило почти 96 млн евро.
Одним из примеров является акцизный налог - хотя его поступления больше, чем в прошлом году, они меньше запланированных. В апреле была снижена ставка акцизного налога на дизельное топливо, в том числе используемое в сельском хозяйстве. Также люди меньше покупали сигарет и алкогольных напитков. Это означает, что в виде налогов государство получило меньше, чем рассчитывало. По сравнению с прошлым годом по ряду позиций выросли и государственные расходы. Стремительнее всего увеличились капитальные расходы, или государственные инвестиции. Больше средств было выделено также на обслуживание государственного долга и на социальные пособия.