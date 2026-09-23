Не только налоги: что на самом деле спасло госбюджет Латвии от дефицита

Одним из примеров является акцизный налог - хотя его поступления больше, чем в прошлом году, они меньше запланированных. В апреле была снижена ставка акцизного налога на дизельное топливо, в том числе используемое в сельском хозяйстве. Также люди меньше покупали сигарет и алкогольных напитков. Это означает, что в виде налогов государство получило меньше, чем рассчитывало. По сравнению с прошлым годом по ряду позиций выросли и государственные расходы. Стремительнее всего увеличились капитальные расходы, или государственные инвестиции. Больше средств было выделено также на обслуживание государственного долга и на социальные пособия.