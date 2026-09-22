У правительства есть план - для иностранцев в Латвии многое изменится

Министр юстиции Эдвард Смилтенс на заседании правительства обратил внимание на то, что было большой ошибкой, что ни одно правительство не создало соответствующую миграционную политику и стратегию. В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) считает документ сугубо политическим, созданным с благословения парламента. В то же время он считает, что в развитии плана следует сделать упор на нелегальную миграцию и реакцию государственного сектора на нелегальную миграцию. Что касается народного хозяйства, то более точная стратегия станет видна только в ходе дальнейшего процесса.