У правительства есть план - для иностранцев в Латвии многое изменится
Квоты на граждан третьих стран, ограничения для курьеров Bolt и Wolt, обязательные 70% посещаемости для иностранных студентов и уголовная ответственность за содействие "гибридной" миграции - правительство концептуально одобрило первый в истории Латвии план миграционной политики.
В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер.
Завершая дискуссию на заседании правительства, премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул, что главное - добиться осмысленной миграционной политики, но поддержанный план еще ничего автоматически не означает и не предлагает готовых решений.
Ранее в ходе дискуссий в правительстве министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что это первая попытка сформировать иммиграционную политику в стране, но уже сейчас ответственным учреждениям стоит задуматься о том, как формировать стратегию рынка труда. Также план не запрещает привлекать состоятельных иностранных инвесторов, однако в этом процессе необходимо соблюдать интересы национальной безопасности. В то же время министр признал, что отдельные пункты плана будет трудно реализовать в короткий срок.
Министр юстиции Эдвард Смилтенс на заседании правительства обратил внимание на то, что было большой ошибкой, что ни одно правительство не создало соответствующую миграционную политику и стратегию. В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) считает документ сугубо политическим, созданным с благословения парламента. В то же время он считает, что в развитии плана следует сделать упор на нелегальную миграцию и реакцию государственного сектора на нелегальную миграцию. Что касается народного хозяйства, то более точная стратегия станет видна только в ходе дальнейшего процесса.
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План разработан на основе выводов, сделанных парламентской следственной комиссией Сейма по вопросам иммиграции. Комиссию в свое время возглавлял Домбрава, и в ее итоговый отчет включен ряд рекомендаций по совершенствованию иммиграционной политики и ее контроля.
Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въезжать и находиться в Латвии.
Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможность работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии.
План предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран, посещения занятий и их общей доли в вузах Латвии. Одновременно планируется усилить ответственность самих вузов за нарушения при приглашении студентов из третьих стран. В качестве одной из санкций за существенные нарушения предусмотрена возможность аннулирования аккредитации. Также планируется запретить заключение договоров о наборе с агентствами по привлечению студентов из третьих стран, за исключением привлечения граждан стран-членов НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
План предусматривает подготовку поправок к Уголовному закону, устанавливающих уголовную ответственность за сознательное оказание поддержки физического или информационного характера иностранному государству или в его интересах в осуществлении инструментализации миграции и других гибридных угроз против Латвии.
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В отношении студентов планируется уточнить цели стратегии экспорта высшего образования Латвии, чтобы устранить противоречия с соображениями национальной безопасности. Это означает определение целевых стран для привлечения студентов, установление строгих критериев для квалификации лиц для обучения в вузах Латвии, а также укрепление основанного на данных надзора за студентами из третьих стран во время учебы и информированности о дальнейшей судьбе этих студентов после окончания латвийского вуза.
План предусматривает подготовку поправок к Закону о высших учебных заведениях, устанавливающих обязанность для иностранных студентов посещать не менее 70% занятий и предусматривающих, что из вуза отчисляются студенты, которые в течение учебного года без уважительной причины пропустили более трех дней.