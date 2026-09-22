ЕС продлевает санкции против России, но исключает олигархов Усманова и Фридмана из списка

"Сегодняшнее решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС", - заявил представитель председательствующей в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было "трудным". Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка двух видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага.