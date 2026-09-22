ЕС продлевает санкции против России, но исключает олигархов Усманова и Фридмана из списка
Фото: Reuters / Sacanpix
Российские олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов были исключены из санкционного списка ЕС, но в отношении них были введены санкции на уровне Латвии.
В мире

ЕС продлевает санкции против России, но исключает олигархов Усманова и Фридмана из списка

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Представители стран-членов Европейского союза (ЕС) во вторник договорились о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц на три года, однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх, Фридман, после того как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Euronews.

В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки.

К удивлению многих, в начале сентября Франция присоединилась к Словакии, потребовав исключить Усманова из "черного списка". Газета Financial Times сообщила, что Франция поступила так, пытаясь организовать обмен с Азербайджаном для освобождения нескольких французских граждан. После этого Люксембург потребовал отменить санкции против Фридмана, сообщает Reuters.

Послы ЕС во вторник достигли компромисса после двух недель и затянувшихся переговоров.

Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие.

Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев.

Ранее эти меры продлевались каждые шесть месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов.

В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая диктатора Владимира Путина.

"Сегодняшнее решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС", - заявил представитель председательствующей в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было "трудным". Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка двух видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага.

Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражения.

Темы

ЛюксембургСанкции против РоссииEuronewsСловакияФранцияВладимир ЗеленскийFinancial TimesЛатвияReutersМихаил ФридманАлишер Усманов

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