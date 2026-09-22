ЕС продлевает санкции против России, но исключает олигархов Усманова и Фридмана из списка
Представители стран-членов Европейского союза (ЕС) во вторник договорились о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц на три года, однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх, Фридман, после того как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Euronews.
В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки.
К удивлению многих, в начале сентября Франция присоединилась к Словакии, потребовав исключить Усманова из "черного списка". Газета Financial Times сообщила, что Франция поступила так, пытаясь организовать обмен с Азербайджаном для освобождения нескольких французских граждан. После этого Люксембург потребовал отменить санкции против Фридмана, сообщает Reuters.
Послы ЕС во вторник достигли компромисса после двух недель и затянувшихся переговоров.
Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие.
Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев.
Читайте продолжение после рекламы
Ранее эти меры продлевались каждые шесть месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов.
В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая диктатора Владимира Путина.
"Сегодняшнее решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС", - заявил представитель председательствующей в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было "трудным". Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка двух видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага.
Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражения.