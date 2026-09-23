Латвийским рыболовам перестанут предоставлять информацию о лицензиях на русском языке
Чтобы рыбакам было удобнее покупать лицензии и получать информацию, а организаторам лицензионной рыбалки, ловли раков и подводной охоты приходилось оформлять меньше документов, Кабинет министров утвердил поправки к соответствующим правилам.
В дальнейшем организаторам (самоуправлениям, обществам и другим предусмотренным правилами организациям) нужно будет подавать меньше отчетов, причем всю информацию — через единую государственную информационную систему «Интегрированная система контроля и информации рыбного хозяйства Латвии». Раз в год, до 31 января, организатор должен будет отчитаться о проведенных в предыдущем году лицензионной рыбалке, ловле раков и подводной охоте, мерах по охране природы, контролю и пополнению рыбных запасов, инфраструктуре и уловах. Долю выручки от продажи лицензий, подлежащую перечислению в основной государственный бюджет, также нужно будет переводить раз в год вместо двух раз.
Чтобы лицензии было проще приобрести, организаторы должны будут предоставлять населению актуальную и понятную информацию об их покупке и о местах общего доступа к водоему. Для иностранных туристов информация должна быть доступна на английском языке, а при необходимости — и на других официальных языках ЕС. Предоставлять информацию о лицензиях на русском языке больше не потребуется.
Уточнен и порядок учета уловов. Если человек не представил отчет об использовании предыдущей лицензии, организатор или продавец лицензий сможет отказать ему в продаже следующей до подачи отчета. Если отчет об улове так и не будет представлен, организатор должен будет не реже одного раза в месяц сообщать об этом нарушении учреждениям, отвечающим за охрану рыбных ресурсов и надзор.
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским рыбакам готовы дать 2,43 миллиона евро, чтобы они навсегда прекратили ловлю.