Латвийским рыболовам перестанут предоставлять информацию о лицензиях на русском языке

В дальнейшем организаторам (самоуправлениям, обществам и другим предусмотренным правилами организациям) нужно будет подавать меньше отчетов, причем всю информацию — через единую государственную информационную систему «Интегрированная система контроля и информации рыбного хозяйства Латвии». Раз в год, до 31 января, организатор должен будет отчитаться о проведенных в предыдущем году лицензионной рыбалке, ловле раков и подводной охоте, мерах по охране природы, контролю и пополнению рыбных запасов, инфраструктуре и уловах. Долю выручки от продажи лицензий, подлежащую перечислению в основной государственный бюджет, также нужно будет переводить раз в год вместо двух раз.