Зеленский поблагодарил Латвию за блокировку снятия санкций с российских олигархов

Ситуация вокруг санкций обострилась после того, как страны ЕС начали обсуждать соглашение, предусматривающее снятие ограничений с олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций против примерно 3000 других российских физических и юридических лиц еще на три года. Для принятия решения требуется согласие всех 27 государств ЕС. Латвия не согласилась поддержать такой вариант.