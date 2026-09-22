Зеленский поблагодарил Латвию за блокировку снятия санкций с российских олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Латвию за позицию в споре вокруг возможного снятия санкций Европейского союза с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
"Благодарен нашим латвийским друзьям Эдгару Ринкевичу, Андрису Кулбергсу и другим партнерам по ЕС, которые не ослабляют правовой фронт в борьбе против агрессивной войны против Украины", - написал Владимир Зеленский в социальной сети X.
Grateful to our Latvian friends @EdgarsRinkevics, @AndrisKulbergs and other EU partners for keeping up the legal front against the war of aggression against Ukraine. As Russia is escalating the killing of civilians – there have been more attacks overnight and into the day with…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026
По словам украинского президента, на фоне продолжающихся российских атак на Украину давление на Москву, напротив, должно усиливаться. Он отдельно призвал сохранять санкции против людей, которых Киев считает связанными с российской агрессией.
"В частности, против тех, кто помогает Путину вести войну. Против тех, кто получает выгоду от агрессии. Каждое преступление против мирных украинцев имеет имя. И пока эта война продолжается, эти имена должны оставаться в санкционных списках", - заявил Зеленский.
Он также призвал ЕС не идти по пути политического исключения отдельных лиц из санкционных списков, а своевременно продлевать индивидуальные ограничения до тех пор, пока Москва не начнет серьезные мирные переговоры и не предпримет конкретных шагов для прекращения войны.
Ситуация вокруг санкций обострилась после того, как страны ЕС начали обсуждать соглашение, предусматривающее снятие ограничений с олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций против примерно 3000 других российских физических и юридических лиц еще на три года. Для принятия решения требуется согласие всех 27 государств ЕС. Латвия не согласилась поддержать такой вариант.