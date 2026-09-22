Среда в Латвии будет сырой и прохладной - местами всего +11 градусов
В ближайшие сутки в Латвии ожидается дождь, погода будет сырой и пасмурной, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду дождь из Латгале переместится в Видземе и Земгале, а в Курземе дождя не будет и облаков будет мало. Северный ветер будет дуть порывами со скоростью 8-13 метров в секунду, на побережье Рижского залива - до 18 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +7..+13 градусов.
День будет преимущественно облачным, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное, в Курземе будет более ветрено - в первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит всего +11..+15 градусов.
В Риге в среду утром и в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Ночью и утром температура воздуха понизится до +11 градусов, северный ветер будет дуть порывами со скоростью до 14 метров в секунду, на севере города - до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, температура воздуха составит до +14 градусов.