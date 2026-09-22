Среда в Латвии будет сырой и прохладной - местами всего +11 градусов

В Риге в среду утром и в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Ночью и утром температура воздуха понизится до +11 градусов, северный ветер будет дуть порывами со скоростью до 14 метров в секунду, на севере города - до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, температура воздуха составит до +14 градусов.