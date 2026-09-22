Rail Baltica отложили до 2034 года: Латвия, Литва и Эстония признали, что прежний срок нереалистичен
Латвия, Литва и Эстония договорились перенести срок завершения первой очереди Rail Baltica с 2030 на 2034 год. Премьер Андрис Кулбергс признал, что прежний график по ряду причин больше невыполним.
Латвия, Литва и Эстония договорились продлить срок реализации первой очереди железнодорожного проекта Rail Baltica до 2034 года. Об этом во вторник журналистам сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, три страны подготовили итоговый документ, который представляет собой совместное обращение к Европейской комиссии с позицией стран Балтии о дальнейшем продолжении проекта.
Кулбергс подчеркнул, что установленный ранее срок - 2030 год - больше не является реалистичным. Все три страны согласовали 2034 год в качестве нового срока для первой фазы Rail Baltica.
По его словам, это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что завершить соответствующую часть проекта к 2030 году уже невозможно.
Кулбергс объяснил это, в частности, ограниченными строительными возможностями. Сейчас не хватает необходимых материалов, техники и работников. "Если мы будем настаивать на сроке, цена очень быстро вырастет", - подчеркнул премьер.
В подготовленном обращении страны Балтии также сформулировали общую позицию относительно дальнейшего процесса реализации первой фазы и сроков выполнения проекта.
По словам Кулбергса, в Брюсселе страны Балтии намерены настаивать на выделении 10 млрд евро из средств Европейского союза для трех стран в рамках следующего периода финансирования. По его оценке, без такого финансирования реализовать проект в нынешних условиях будет невозможно. Премьер отметил, что национальных бюджетов недостаточно, поскольку значительные средства Латвии, Литвы и Эстонии одновременно направляются на укрепление внешней границы ЕС. Следующее европейское финансирование, как сообщил Кулбергс, станет доступно в 2029 году. По его словам, если продолжать настаивать на завершении первой фазы уже в 2030 году, страны Балтии объективно не успеют получить доступ к этим средствам и потеряют возможность их использовать.
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Еще одним вопросом Латвия считает стоимость проекта. По словам премьера, Rail Baltica нельзя продолжать на нынешней основе расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических требований. Кулбергс отметил, что многие технические нормы проекта превышают требования европейской транспортной сети TEN-T, что существенно увеличивает его стоимость.
Первая очередь Rail Baltica в Латвии предусматривает строительство основной железнодорожной линии в рамках нынешнего проекта - от границы с Литвой до границы с Эстонией. Кроме того, планируется завершить работы в районе Рижского аэропорта и южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить соединение Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.
Общая стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может составить около 14,3 млрд евро. На долю Латвии приходится примерно 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации эта сумма может увеличиться до 6 млрд евро.