Rail Baltica отложили до 2034 года: Латвия, Литва и Эстония признали, что прежний срок нереалистичен

По словам Кулбергса, в Брюсселе страны Балтии намерены настаивать на выделении 10 млрд евро из средств Европейского союза для трех стран в рамках следующего периода финансирования. По его оценке, без такого финансирования реализовать проект в нынешних условиях будет невозможно. Премьер отметил, что национальных бюджетов недостаточно, поскольку значительные средства Латвии, Литвы и Эстонии одновременно направляются на укрепление внешней границы ЕС. Следующее европейское финансирование, как сообщил Кулбергс, станет доступно в 2029 году. По его словам, если продолжать настаивать на завершении первой фазы уже в 2030 году, страны Балтии объективно не успеют получить доступ к этим средствам и потеряют возможность их использовать.