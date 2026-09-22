Байба Браже подняла на Генассамблее ООН вопрос о роли Беларуси в войне и угрозах безопасности
21 сентября 2026 года в Нью-Йорке, во время Генеральной ассамблеи ООН, Латвия на международном уровне привлекла внимание к угрозам, которые режим Беларуси представляет для европейской и глобальной безопасности.
По инициативе Латвии состоялась организованная совместно с Европейским союзом, Эстонией, Литвой, Ирландией, Швецией и Украиной дискуссия на уровне министров "Беларусь: соучастница агрессивной войны России против Украины и угроза международной безопасности". Министр иностранных дел Байба Браже призвала страны усилить санкции против России и Беларуси и продолжить международную изоляцию обеих стран.
В дискуссии приняли участие лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также другие представители государств-членов ООН и неправительственных организаций.
Министр иностранных дел подчеркнула, что белорусский режим продолжает неконвенциональные атаки на европейские страны, используя нелегальную миграцию в качестве инструмента давления. С начала года Латвия предотвратила уже более 11 000 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По ее словам, таким образом белорусский режим создает не только региональные угрозы, но и цинично манипулирует десятками тысяч людей из Африки, Ближнего Востока и Азии, подвергая их опасности.
Ситуация с правами человека в Беларуси, как отмечалось в ходе дискуссии, продолжает ухудшаться. Освобождение политических заключенных и роль США в этом процессе были оценены положительно, однако в Беларуси по-прежнему остаются сотни несправедливо заключенных. Режим Александра Лукашенко продолжает политически мотивированные репрессии.
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Беларусь также представляет угрозу международной безопасности. Белорусский режим поддерживает агрессивную войну России против Украины, а вооруженные силы и промышленность страны интегрируются в российские структуры. Беларусь также обвиняется в соучастии в незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей. Браже заявила, что за эти действия режим Лукашенко должен понести ответственность.
Байба Браже призвала все страны усилить давление на Беларусь и Россию и ограничить экономическое сотрудничество с ними, в том числе вводя жесткие санкции против обоих режимов, а также продолжить дипломатическую и политическую изоляцию Беларуси в международных организациях.
Министр также подтвердила неизменную поддержку Латвией белорусских демократических сил и оппозиции в их стремлении к свободной, демократической и суверенной Беларуси.