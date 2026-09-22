Байба Браже подняла на Генассамблее ООН вопрос о роли Беларуси в войне и угрозах безопасности

Министр иностранных дел подчеркнула, что белорусский режим продолжает неконвенциональные атаки на европейские страны, используя нелегальную миграцию в качестве инструмента давления. С начала года Латвия предотвратила уже более 11 000 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По ее словам, таким образом белорусский режим создает не только региональные угрозы, но и цинично манипулирует десятками тысяч людей из Африки, Ближнего Востока и Азии, подвергая их опасности.