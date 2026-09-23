Латвийским вузам придется опубликовать данные о студентах, стипендиях и зарплатах преподавателей
Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством образования и науки правила, согласно которым каждый вуз и колледж раз в год будет публиковать на своем сайте отчет с данными о студентах, преподавателях, стипендиях и финансах.
"Подробная публикация данных необходима для прозрачности расходования государственных средств. Общество, в том числе будущие студенты и их родители, вправе знать, как и на какие учебные программы направляются деньги. Это поможет осознанно выбирать место учебы и оценивать приоритеты государства в высшем образовании. Такая практика особенно важна с учетом растущей финансовой самостоятельности вузов", - утверждает Министерство образования.
Общедоступные данные также позволят вузам показать свои достижения и конкурировать за лучших студентов и преподавателей, в том числе на международном уровне.
В ежегодном отчете будет указано, сколько студентов принято на каждую учебную программу, сколько на ней учится и сколько её окончили. Также в нем появятся сведения о численности работников вуза или колледжа. Кроме того, вузы должны будут публиковать данные о средней зарплате преподавателей по должностям — от ассистента до профессора; о размерах выплаченных стипендий из государственного бюджета с указанием их видов; о результатах научной работы, включая итоги международной оценки, проекты, исследования по договорам и публикации; а также годовой отчёт о доходах и расходах.
Государственные вузы и колледжи будут дополнительно публиковать положение о стипендиях и внутренние правила, касающиеся оплаты труда, кадровой и финансовой политики.
Отчёт за предыдущий год нужно будет публиковать ежегодно до 1 июля. Первые отчёты, за 2026 год, должны появиться до 1 апреля 2027 года.
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