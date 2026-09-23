Латвийским вузам придется опубликовать данные о студентах, стипендиях и зарплатах преподавателей

В ежегодном отчете будет указано, сколько студентов принято на каждую учебную программу, сколько на ней учится и сколько её окончили. Также в нем появятся сведения о численности работников вуза или колледжа. Кроме того, вузы должны будут публиковать данные о средней зарплате преподавателей по должностям — от ассистента до профессора; о размерах выплаченных стипендий из государственного бюджета с указанием их видов; о результатах научной работы, включая итоги международной оценки, проекты, исследования по договорам и публикации; а также годовой отчёт о доходах и расходах.