Конструкции временного моста для Риги построят за 6-8 месяцев - депутаты просят не закрывать Вантовый раньше

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник решила призвать Рижскую думу в первую очередь обеспечить строительство временного моста, его ввод в эксплуатацию и открытие для движения. Лишь после этого, по мнению депутатов, следует начинать работы на Вантовом мосту, если они потребуют полного или существенного ограничения движения.