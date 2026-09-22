Конструкции временного моста для Риги построят за 6-8 месяцев - депутаты просят не закрывать Вантовый раньше
Ремонт Вантового моста может серьезно осложнить движение в Риге, поэтому депутаты предлагают сначала открыть временный мост и только после этого закрывать Вантовый на реконструкцию.
Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник решила призвать Рижскую думу в первую очередь обеспечить строительство временного моста, его ввод в эксплуатацию и открытие для движения. Лишь после этого, по мнению депутатов, следует начинать работы на Вантовом мосту, если они потребуют полного или существенного ограничения движения.
Депутаты также призвали Рижскую думу обеспечить комплексную и технически обоснованную реконструкцию Вантового моста. При планировании работ, по их мнению, необходимо учитывать и крупные мероприятия, которые будут проходить в столице во время ремонта, в том числе Праздник песни.
На заседании комиссии отмечалось, что временный мост во время ремонта Вантового не сможет обеспечить нынешнюю пропускную способность автомобильного движения. Поэтому ремонт неизбежно создаст дополнительные сложности для пересечения Даугавы, а время поездок увеличится.
Депутатам сообщили, что сейчас в Европе есть два производителя, способных изготовить необходимую конструкцию временного моста. Один из них находится в Австрии, другой - в Великобритании. Согласно информации производителя, изготовление необходимых конструкций может занять от шести до восьми месяцев.
Председатель комиссии Олег Буров заявил, что это означает необходимость как можно быстрее найти финансирование и провести закупку.
Директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш сообщил на заседании, что временный мост планируется построить максимально близко к Вантовому. Это позволит использовать тот же транспортный коридор.
При этом обсуждаются и другие варианты организации движения.
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Депутат Рижской думы Ансис Пуполс сообщил, что среди возможных решений на период ремонта рассматривается строительство понтонного моста. По его словам, такой вариант может иметь значение с учетом нынешней геополитической ситуации, когда подобная переправа может понадобиться и в других местах.
Также по-прежнему рассматривается возможность организации паромного сообщения по Даугаве. Для его создания потребуется участие Рижского свободного порта. Кроме того, прозвучали предложения привлечь к решению транспортной проблемы железнодорожное сообщение и заранее планировать увеличение пропускной способности улиц.