Кража в Бауске обернулась настоящей погоней - полиция стреляла в воздух и задержала двоих

По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс по части четвертой статьи 175 Уголовного закона - кража, совершенная организованной группой. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором сроком до трех лет.