Кража в Бауске обернулась настоящей погоней - полиция стреляла в воздух и задержала двоих
10 сентября 2026 года в Государственную полицию поступила информация о том, что в Бауске трое мужчин вошли в ювелирный магазин и похитили украшения общей стоимостью 22 500 евро. Полиция сразу начала уголовный процесс, организовала розыск причастных и стала устанавливать их личности.
В ходе целенаправленных оперативных мероприятий сотрудники Батальона специальных задач Главного управления полиции порядка Государственной полиции 17 сентября около 14:38 на шоссе A8 по направлению к Елгаве заметили автомобиль Honda, в котором, предположительно, находились разыскиваемые.
Водителю подали требование остановиться с помощью специальных звуковых сигналов и проблесковых маячков, однако он не подчинился и попытался скрыться. Машина въехала в Елгаву и продолжила движение по улице Миера. После поворота на улицу Земеню автомобиль оказался в тупике. После этого пассажир выпрыгнул из движущейся машины и попытался убежать пешком.
Водителя - мужчину 1992 года рождения - на месте задержали сотрудники Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления. Сотрудник Батальона специальных задач произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего был задержан и пассажир - мужчина 1994 года рождения.
18 сентября 2026 года суд назначил мужчине 1994 года рождения меру пресечения в виде ареста. В отношении второго задержанного уже действовало ранее принятое судом решение об аресте.
По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс по части четвертой статьи 175 Уголовного закона - кража, совершенная организованной группой. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором сроком до трех лет.
Все трое причастных к краже ранее уже попадали в поле зрения полиции в связи с аналогичными преступлениями. По имеющейся у Государственной полиции информации, эта организованная группа уже длительное время занимается кражами из ювелирных магазинов на территории Латвии. Третий участник группы по-прежнему находится в активном розыске.
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Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.