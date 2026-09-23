В Латвии намерены внести поправки в закон о подоходном налоге. Кого это коснется?

Авторы законопроекта указывают, что некоторые жители Латвии не декларировали доходы от криптоактивов, поскольку начали совершать операции с ними в период, когда четких налоговых правил в этой сфере еще не было. При этом с 2026 года в Европейском союзе применяется автоматический обмен информацией о сделках с криптоактивами и счетах.