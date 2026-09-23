В Латвии намерены внести поправки в закон о подоходном налоге. Кого это коснется?
Чтобы усовершенствовать налогообложение криптоактивов и побудить жителей добровольно сообщить о ранее незадекларированных активах, Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к закону «О подоходном налоге с населения».
Поправки предусматривают применение к криптоактивам того же порядка расчета налога, который сейчас действует для вложений в акции и облигации. Это означает, что налог не придется платить после каждой отдельной сделки: обязанность возникнет, когда сумма, выведенная с инвестиционного счета, превысит сумму внесенных на него средств. Предоставлять клиентам инвестиционные счета смогут также поставщики услуг с криптоактивами, лицензированные в Европейском союзе.
Авторы законопроекта указывают, что некоторые жители Латвии не декларировали доходы от криптоактивов, поскольку начали совершать операции с ними в период, когда четких налоговых правил в этой сфере еще не было. При этом с 2026 года в Европейском союзе применяется автоматический обмен информацией о сделках с криптоактивами и счетах.
Поэтому поправки предусматривают особый порядок добровольного декларирования. Жители смогут заявить о принадлежащих им по состоянию на 31 декабря 2026 года криптоактивах и уплатить налог в размере 10% от их рыночной стоимости.
В дальнейшем задекларированная стоимость будет считаться стоимостью приобретения этих активов при расчете налогов. К тем, кто воспользуется этой возможностью и уплатит налог, не будут применять пеню, административные наказания или привлекать их к уголовной ответственности в связи с ранее незадекларированными доходами, относящимися к заявленным криптоактивам.
Эти послабления не будут распространяться на людей, в отношении которых уже начато уголовное дело, налоговый аудит, налоговый контроль или дело об административном правонарушении в связи с доходами от криптоактивов.
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