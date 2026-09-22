Зарплаты премьера, министров и депутатов заморозят еще на год - Кулбергс уже подписал распоряжение
В 2027 году зарплаты премьер-министра, министров, депутатов Сейма и ряда других госчиновников останутся на уровне 2025 года. Премьер Андрис Кулбергс подписал распоряжение о заморозке зарплат еще на год.
Он пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц.
Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас.
Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре "улетают в космос". Впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер-министр.
Он также отметил, что необходимо пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно.
Как ранее объясняли в Государственной канцелярии, в процессе подготовки проекта государственного бюджета на очередной год могут приниматься решения об ограничении роста зарплат либо о полной их заморозке.
Так, при подготовке бюджета на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя согласно предусмотренному законом порядку расчета повышение должно было быть выше, фактический рост ограничили 2,6%.
При подготовке бюджета на 2026 год было принято другое решение - базовую месячную зарплату не повышать вовсе. Рост был установлен на уровне 0%, поэтому в 2026 году базовые зарплаты сохранились на уровне 2025 года.
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Теперь заморозка продлевается еще на один год. Таким образом, в 2027 году базовые месячные зарплаты соответствующих госслужащих и должностных лиц также останутся на уровне 2025 года.