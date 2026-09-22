Зарплаты премьера, министров и депутатов заморозят еще на год - Кулбергс уже подписал распоряжение

Так, при подготовке бюджета на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя согласно предусмотренному законом порядку расчета повышение должно было быть выше, фактический рост ограничили 2,6%.