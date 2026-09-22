Полиция Риги ищет мужчину, который предлагал школьникам подвезти их домой
В Риге полиция начала проверку после двух сообщений о неизвестном человеке, который, по словам школьников, предлагал подвезти их домой.
Государственная полиция начала служебную проверку после двух случаев в Пардаугаве, когда неизвестный человек, по словам школьников, предлагал отвезти их домой. Информация поступила от родителей детей и школы. Школьники рассказали, что неизвестный предлагал им сесть в его машину.
Ранее Otkritolv сообщал, что в соцсетях женщина предупредила других родителей о тревожном случае возле Рижской гимназии Северных стран в Риге. По ее словам, днем к ребенку подъехал автомобиль Volvo темного цвета. Водитель заявил, что является коллегой мамы ребенка, и предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти его домой. "Руководству школы сообщили, а также сообщили в полицию", - написала мама.
Полиция незамедлительно начала проверять полученную информацию и выяснять обстоятельства произошедшего. К проверке были привлечены значительные силы правоохранителей. Сейчас полиция рассматривает различные версии произошедшего и анализирует имеющуюся информацию. Правоохранители тщательно проверяют сведения, предоставленные школой, детьми и их родителями.
В Государственной полиции подчеркнули, что с особым вниманием рассматриваются случаи, которые потенциально могут быть связаны с преступлениями против малолетних и несовершеннолетних. Полиция также призвала жителей быть внимательными. Если кто-либо заметит подозрительного человека или столкнется с возможной опасной ситуацией, правоохранители рекомендуют незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.
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Во вторник стало известно, что полиция Риги задержала иностранца, который за деньги склонял малолетних к действиям сексуального характера, - виза ему была выдана всего двумя днями ранее.